BBB 24: Pitel relembra acusação de ser dona de ‘site de fofoca': ‘Garota do blog’

Como assim? Giovanna Pitel revela que já foi acusada de estar por trás de site de 'fofocas' e desabafa sobre repercussão fora do BBB 24

Em meio ao clima de tensão no Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel divertiu suas colegas de confinamento ao revelar que já foi acusada de ser dona de um site de fofocas. Apesar de contar a história com uma clima descontraído, a assistente social desabafou sobre como a fake news impactou sua vida fora da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou quando Pitel decidiu compartilhar alguns detalhes de sua infância com seus confidentes no programa, Fernanda e MC Bin Laden. Na conversa, a alagoana abriu o jogo e explicou que não guarda boas lembranças da época escolar, já que alguém inventou que ela estava por trás de um site de fofocas sobre os alunos.

“Da minha adolescência, eu tenho uma notícia que saiu no site de fofoca da escola. Uma presepada”, ela disse em tom de brincadeira e o cantor de funk pediu mais detalhes: "O que você aprontou?", Bin questionou e a assistente social revelou que no início, ela foi vítima de uma fofoca envolvendo um triângulo amoroso.

"Eu achei, acho que era 2012, essa publicação dizendo que eu estava disputando por um menino com uma outra menina, uma presepada. Aí, estava lá no site de fofoca da escola”, disse Pitel. “Depois eu fui acusada de ser dona do site de fofoca, foi um inferno a minha vida na escola", a assistente social lamentou a repercussão da notícia falsa.

Pitel contando que gostaria de ter mais registros da infância, que só tem 3 fotos da época. Contou também sobre uma notícia que saiu na página de fofoca da escola. Na época de vocês tinha site de fofoca do colégio também? 👀



Reprodução 🎥: Globoplay.#BBB24 | #TeamPitel 🤏🏽 pic.twitter.com/o8UwMrRZVJ — Pitel 🤏🏽 (@giovannapitel) March 13, 2024

"Meu Deus, eu ia passar por essa humilhação. Eu ia mesmo me passar por essa humilhação?", Pitel ainda fez brincadeira com a situação. Fernanda apontou que ela poderia ter soltado a notícia falsa para despistar as suspeitas de que seria a verdadeira dona do site de fofocas. Por fim, Bin se divertiu chamando a alagoana de ‘Garota do Blog’, fazendo uma referência a série 'Gossip Girl'.

Fernanda e Pitel acertaram resultado de Paredão:

As sisters Fernanda e Pitel refletiram sobre quem sairia no paredão da noite da última terça-feira, 12, no BBB 24, da Globo. Durante uma conversa descontraída, as aliadas fizeram suas apostas na berlinda, que era disputada por Lucas Henrique, Yasmin Brunet e Isabelle. No final das contas, elas acertaram o resultado.

Em uma conversa na madrugada, elas contaram que gostariam que a Isabelle fosse eliminada, mas acreditavam que Yasmin Brunet iria deixar a atração. Assim como Fernanda e Pitel previram, a modelo foi eliminada do Big Brother Brasil 24, com mais de 80% dos votos do público e já causou ao fazer algumas revelações fora do programa.