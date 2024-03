BBB 24: Quem vai sair? Pitel e Fernanda chegam a uma conclusão

Em conversa na madrugada, Pitel e Fernanda revelam quem pode sair no paredão desta terça-feira e dizem: ‘Já entregou as pontas'

As sisters Fernanda e Pitel refletiram sobre quem deve sair no paredão da noite desta terça-feira, 12, no BBB 24, da Globo. A berlinda é disputada por Lucas Henrique, Yasmin Brunet e Isabelle.

Em uma conversa na madrugada, elas contaram que gostariam que a Isabelle fosse eliminada, mas acreditam que Yasmin Brunet é quem vai deixar a atração. "Ainda acho que a Yasmin vai. Aí a gente perde mais um", disse Pitel, e Fernanda concordou com ela.

Então, Fernanda refletiu: "Eu só sinto que ela sai porque ela já está, desde o dia que a Wanessa saiu, ela já entregou as pontas. Ela entregou as pontas ali. Tentei falar tanto com ela. Sabe o que eu falei para ela, que ela super concordou? Falei: 'Ai, sabe qual foi o seu problema, na minha humilde opinião? É que você depositou tudo seu em cima da Wanessa. Você botou ela, não só como a sua aliada no jogo, você depositou tudo que você tinha nela. E aí, ela sai, o que acontece com você? Você cai".

Por sua vez, Pitel afirmou: "Para mim, o que pesa muito nela, que pode ser a glória ou a derrota, é a quebra da expectativa. Todo mundo tinha expecativa na Yasmin Brunet, porque está sendo cotada há três anos no Big Brother. E quando chega aqui, aí cria essa amizade com a Wanessa".

Pitel fala sobre o paredão

Fernanda e Pitel continuam conversando na academia do BBB 24, nesta segunda-feira, 11, agora as sisters falam sobre Davi. Após especular sobre a Eliminação, desta terça-feira, 12, a confeiteira brinca que o brother ainda não saiu no Paredão porque não enfrentou a alagoana na berlinda.

"Acho que eles usam o Davi de casca de bala, sim. Acho que é muito conveniente para eles ter uma pessoa que arruma um monte de confusão, porque se der m***, dá m*** para eles", opina Fernanda. "Eu acho que elas veem potencial de ganho ali. Nele e na Bia", analisa Pitel.

"Se fez um monte de m*** antes e não saiu e agora que tá mais tranquilo vai cair por quê?", questiona a assistente social. "Porque não tinha caído com você...", responde Fernanda, aos risos.

"Eu quero ir para o próximo Paredão. De verdade, próximo Paredão quem é o Líder? Vou mexer com o Líder. Vou pedir: 'Me coloque', para acabar com essa graça”, rebate Pitel. "Sai, Davi, por favor, vamos mostrar que você não é o querido do Brasil agora. Davi, sai", brinca Fernanda.