BBB 24: Pitel fala sobre vontade de ir para próximo paredão: “Quero ir”

Em conversa com Fernanda, Pitel que afirma que Davi ainda não saiu do reality porque não enfrentou a alagoana na berlinda

Fernanda e Pitel continuam conversando na academia do BBB 24, nesta segunda-feira, 11, agora as sisters falam sobre Davi. Após especular sobre a Eliminação, desta terça-feira, 12, a confeiteira brinca que o brother ainda não saiu no Paredão porque não enfrentou a alagoana na berlinda.

"Acho que eles usam o Davi de casca de bala, sim. Acho que é muito conveniente para eles ter uma pessoa que arruma um monte de confusão, porque se der m***, dá m*** para eles", opina Fernanda. "Eu acho que elas veem potencial de ganho ali. Nele e na Bia", analisa Pitel.

"Se fez um monte de m*** antes e não saiu e agora que tá mais tranquilo vai cair por quê?", questiona a assistente social. "Porque não tinha caído com você...", responde Fernanda, aos risos.

"Eu quero ir para o próximo Paredão. De verdade, próximo Paredão quem é o Líder? Vou mexer com o Líder. Vou pedir: 'Me coloque', para acabar com essa graça”, rebate Pitel. "Sai, Davi, por favor, vamos mostrar que você não é o querido do Brasil agora. Davi, sai", brinca Fernanda.

Fernanda diz seu palpite sobre próximo eliminado da edição

Ainda hoje Fernanda e Pitel conversam na academia da casa mais vigiada do Brasil. As duas especulam sobre como estaria a disputa no Paredão formado neste domingo, 10, entre Yasmin, Isabelle e Lucas Henrique.

"Eu acho que a Yasmin sai", opina Fernanda. "Eu acho que é Lucas [Henrique] e Yasmin, Cunhã [Isabelle] passa direto", responde Pitel. A eliminação que acontece na terça-feira, 12, ainda gerou diversos possíveis cenários:

"Por isso que eu falei lá no quarto que eu acho esse Paredão água com açúcar, não vai ter peso... No pior dos cenários ou melhor dos cenários, se Cunhã [Isabelle] sai, muda o que para a gente no jogo? Se Yasmin sai, muda o que para a gente no jogo?", analisa Fernanda.

"Única pessoa que muda alguma coisa se sair é o Lucas. Se ele sair, dá uma quebrada. Qualquer uma das duas que saírem não tem peso", explica a confeiteira. Fernanda, então, cita alegrete e faz comparação: "Se ele tivesse caído [no Paredão] e ele saísse... nossa, elas iam ficar baqueadaças. Agora Cunhã [Isabelle]? Acabou de entrar no grupo...", conclui Fernanda.