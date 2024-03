BBB 24: Eliminada, Yasmin choca ao expor interferência da produção no reality

Pode isso, Boninho? Yasmin Brunet revela recado que recebeu da produção do programa antes de ser eliminada do BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira, 13, Yasmin Brunet foi eliminada do Big Brother Brasil 24, com mais de 80% dos votos do público. Durante sua participação no ‘Bate-Papo BBB’, a loira acabou entregando um segredo da produção do programa. É que a modelo contou que a equipe realmente interferiu quando ela tentou colocar a casa no ‘Tá com Nada’.

Na verdade, os próprios apresentadores da atração do reality show da Globo, Ed Gama e Thais Fersoza, foram responsáveis por arrancar a declaração da loira. Enquanto revisitavam os momentos mais marcantes da trajetória da modelo no programa, eles questionaram por que ela desistiu de aplicar a medida extrema na casa mais vigiada do Brasil.

Sincera, a modelo explicou que foi chamada no confessionário e proibida de continuar cometendo punições de propósito para não ser expulsa do reality: “Eu não desisti. Não me deixaram”, a loira declarou e o apresentador pediu mais detalhes: "Mas por que tinham que deixar?", ele questionou e Yasmin decidiu expor o recado da produção.

"Como assim tinham que deixar? Me chamaram e falaram que não poderia fazer isso”, ela revelou a interferência sem pensar duas vezes. Rapidamente, os apresentadores mudaram de assunto. Vale lembrar que na ocasião, Yasmin realmente foi chamada ao confessionário e quando retornou para o confinamento, apareceu bem frustrada para explicar que tinha abandonado seu plano.

Ed Gama: "O que faltou pra você colocar a casa no tá com nada que você prometeu?



Thaís Fersoza: "Você desistiu".



Yasmin: "Eu não desisti. Não me deixaram.



Ed: "Mas por que tinham que deixar?"



Yasmin: "Como assim tinham que deixar? Me chamaram e falaram que não poderia fazer… pic.twitter.com/X60XgsgX62 — PAN (@forumpandlr) March 13, 2024

Boninho mandou recado para casa:

Na mesma ocasião, o diretor do programa, Boninho, surgiu em sua conta no Instagram para explicar que os brothers poderiam até deixar o reality por mexer com a produção do programa, já que a modelo estava pedindo para ser punida pela equipe. Sem citar nomes, ele explicou que já tinha conversado com os confinados e que todos estavam cientes das normas.

"Recado dado para eles: quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo pro 'Tá com Nada'? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode não. Com a gente é, mandou, ouviu, tomou atenção? 'Sim, senhor, segue o jogo'. O resto é a brincadeira que eles podem fazer lá dentro. Com a gente não”, o diretor esclareceu.

Yasmin fica em choque com comentários de Rodriguinho:

Na madrugada desta quarta-feira, 13, Yasmin Brunet foi eliminada e deixou o Big Brother Brasil 24. Mas o verdadeiro choque aconteceu durante sua participação no 'Bate-Papo BBB', quando a modelo finalmente descobriu quem foi o responsável pelos comentários polêmicos sobre seu corpo: o cantor de pagode e seu aliado no jogo, Rodriguinho.

Durante o 'Bate-Papo BBB', Ed Gama e Thais Fersoza relembraram diversos momentos da trajetória de Yasmin no reality show da Globo. O ponto crucial aconteceu quando decidiram exibir o vídeo do exato momento em que Rodriguinho e Nizan criticaram detalhes do corpo da modelo, apesar das negações do pagodeiro. Em choque, ela lamentou ter confiado no cantor.