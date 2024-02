BBB 24: Boninho manda recado sobre quebra de regras para os brothers

Em suas redes sociais, Boninho manda recado sobre quebra de regras no BBB 24 e avisa brothers sobre consequências de suas ações

Após Yasmin Brunet se tornar determinada a aplicar a punição extrema do 'Tá com Nada' para todos os participantes do BBB 24, o diretor do programa Boninho mandou um recado sobre a quebra de regras no reality show da Globo. Em suas redes sociais, o Big Boss falou sobre o recado de alerta que os brothers receberam durante a tarde na casa mais vigiada do Brasil.

Com vídeo compartilhado no feed de seu perfil oficial do Instagram, Boninho falou sobre a quebra de regras e teve sua fala interpretada como indireta para Brunet. "Recado dado para eles: quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo pro 'Tá com Nada'? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode não", iniciou o marido de Ana Furtado.

E continuou: "Com a gente é, mandou, ouviu, tomou atenção? 'Sim, senhor, segue o jogo'. O resto é a brincadeira que eles podem fazer lá dentro. Com a gente não. Recado dado para a galera, todo mundo entendeu e jogo que segue. Se não, eliminação, quem sabe?".

Entenda o plano de Yasmin Brunet

Yasmin Brunet quer aplicar a punição extrema do ‘Tá com Nada’ para todos os confinados do Big Brother Brasil 24. A modelo está cometendo infrações gravíssimas e pretende infringir uma regra crucial do programa para afetar todos os participantes.

Antes de tudo, é importante entender que os brothers se dividem em dois grupos após a Prova do Líder. O todo poderoso da semana seleciona um número específico de colegas para participarem do VIP. Dessa forma, os privilegiados reúnem suas estalecas para fazer compras em um mercado com muitas opções. Além disso, eles recebem vários mimos na semana especial.

Enquanto isso, o outro grupo enfrenta uma dieta rigorosa com o mercado inflacionado, estalecas escassas e pouquíssimas opções na Xepa, incluindo proteínas como rabada, moela e fígado. Por isso, Yasmin, que não foi eleita pelo líder nesta semana, pretende aplicar a medida extrema para derrubar todos os colegas que estão no VIP.

Se ela conseguir acumular punições suficientes, todos os participantes, que antes desfrutavam de uma ótima dieta, perderão seus privilégios pelo ‘Tá com Nada'. O motivo seria uma forma de rebelião, além de uma maneira de celebrar o aniversário de Rodriguinho. Após a eliminação do amigo, Yasmin quer afundar seus rivais e pretende comer um bolo proibido para concluir seu plano maquiavélico.