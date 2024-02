BBB 24: O que é ‘Tá com Nada’? Entenda plano maquiavélico de Yasmin no reality

Yasmin Brunet tenta levar a casa inteira para ‘Tá com nada’; saiba o que acontece se a modelo conseguir impor medida extrema do BBB 24

Nesta quarta-feira, 28, Yasmin Brunet acordou determinada a aplicar a punição extrema do ‘Tá com Nada’ para todos os confinados do Big Brother Brasil 24. A modelo está cometendo infrações gravíssimas e pretende infringir uma regra crucial do programa. Descubra as consequências caso ela consiga impor a medida drástica no reality show da Globo:

Antes de tudo, é importante entender que os brothers se dividem em dois grupos após a Prova do Líder. O todo poderoso da semana seleciona um número específico de colegas para participarem do VIP. Dessa forma, os privilegiados reúnem suas estalecas para fazer compras em um mercado com muitas opções. Além disso, eles recebem vários mimos na semana especial.

Enquanto isso, o outro grupo enfrenta uma dieta rigorosa com o mercado inflacionado, estalecas escassas e pouquíssimas opções na Xepa, incluindo proteínas como rabada, moela e fígado. Por isso, Yasmin, que não foi eleita pelo líder nesta semana, pretende aplicar a medida extrema para derrubar todos os colegas que estão no VIP.

Yasmin diz que vai tomar mais punições! #BBB24pic.twitter.com/cgXdMhYKFw — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 28, 2024

Se ela conseguir acumular punições suficientes, todos os participantes, que antes desfrutavam de uma ótima dieta, perderão seus privilégios pelo ‘Tá com Nada'. Vale mencionar que o grupo da Xepa, composto por Lucas, Michel, Giovanna, Pitel, Wanessa e MC Bin Laden, apoiou a ideia e até planejaram aplicar a medida antes da eliminação de Rodriguinho.

O motivo? Essa seria uma forma de rebelião e também uma maneira de celebrar o aniversário do pagodeiro, que completou 46 anos e estava no paredão em seu dia especial. No entanto, o cantor foi contra a ideia e logo os confinados desanimaram. Após a eliminação do amigo, Yasmin quer afundar seus rivais e pretende comer um bolo proibido para concluir seu plano maquiavélico.

Yasmin chamando Pitel para se arrumar, passar maquiagem para depois comer o bolo. #BBB24pic.twitter.com/c2xl5jKsq1 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 28, 2024

Yasmin já acumula punições no BBB 24:

A tarde do BBB 24 pode ficar bem agitada e até pegar fogo se o plano de Yasmin e Wanessa realmente der efeito. Após a modelo receber duas punições e perder muitas estalecas, ela se juntou com a cantora para cometer mais infrações de propósito para conquistar o Tá com Nada ainda nesta quarta-feira, 28, um dia antes da casa eleger um novo líder.

Durante a manutenção interna da casa, as Camarotes decidiram se divertir na piscina desobedecendo algumas regras do programa. De propósito para perderam as moedas, elas começaram a se comunicar sem microfone. Além disso, Yasmin planeja comer o bolo de aniversário que Davi, que está no VIP, fez para Rodriguinho, que era um integrante da Xepa.