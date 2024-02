BBB 24: Yasmin e Wanessa tentam colocar a casa no 'Tá Com Nada'

Será que conseguirão? Yasmin e Wanessa tentam colocar a casa no 'Tá Com Nada'; modelo já tomou duas punições graves só nesta manhã de quarta-feira, 28

A tarde do BBB 24 pode ficar bem agitada e até pegar fogo se o plano de Yasmin e Wanessa realmente der efeito. Após a modelo receber duas punições e perder bastante estaleca, ela se juntou com a cantora para cometer mais infrações.

Durante a manutenção interna da casa, as Camarotes decidiram se divertir na piscina desobedecendo algumas regras do programa. De propósito para perderam bastante estaleca, elas começaram a se comunicar sem microfone.

O intuito das famosas é colocar a casa toda no "Tá Com Nada". Vale lembrar que essa ideia não é nova. Há dias Yasmin fala sobre fazer isso e havia cogitado comer comida do VIP durante a madrugada e escondido.

Antes de ir para fora, a loira recebeu uma punição gravíssima ao não realizar o Raio-X e colocou a culpa nos brothers. Em seguida, ela tomou mais uma depois de desobedecer uma ordem da produção. Veja mais aqui.

Levou fora? Yasmin revela que foi esnobada por famoso

Nesta terça-feira, 27, Yasmin Brunet surpreendeu os colegas de confinamento com uma revelação no Big Brother Brasil 24. É que a modelo abriu o coração sobre algumas de suas experiências amorosas desastrosas no reality show global. Sem mencionar nomes, ela revelou que tentou investir em um famoso brasileiro, mas acabou tomando um fora daqueles.

Em uma conversa com seus aliados, Yasmin foi questionada se costuma investir nos rapazes ou se espera que eles deem o primeiro passo. Lucas Henrique, que já conversou com a modelo sobre seus contatos fora do confinamento, contou que ela gosta de deixar uma pista discreta, como curtir os stories ou comentar em uma foto para demonstrar interesse. Leia mais aqui da história.