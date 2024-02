BBB 24: Yasmin comete infração gravíssima e toma punições

Não está nem aí? Yasmin comete infrações na casa e leva punição gravíssima; sister perdeu muitas estalecas após desobedecer algumas regras

A modelo Yasmin Brunet recebeu algumas punições na manhã desta quarta-feira, 28, inclusive, uma delas foi sinalizada como "gravíssima". A loira primeiro não concluiu seu Raio-X e tentou colocar a culpa nos brothers.

Leidy Elin foi a última sister a sair do confessionário e o cronômetro estava zerado. Yasmin percebeu o confessionário com a luz verde acesa e entrou. Ao sair, Davi perguntou: "Conseguiu fazer?". "Não", respondeu Yasmim.

A Camarote então emendou em recado para a casa: "Obrigada, gente. Obrigada quem ficou enrolando, pedindo...". "Não, ninguém tem culpa", disparou Isabelle. "Claro que tem", respondeu Yasmim que foi para a cozinha e prepara o seu café da manhã.

Momentos depois de ter perdido 500 estalecas, a famosa levou mais uma punição ao continuar dentro casa após o aviso de manutenção interna. "Agora é o meu momento, meu momento", disse consciente da situação. "Eba", comemorou outra punição.

Veja o aviso para Yasmin Brunet:

Levou fora? Yasmin revela que foi esnobada por famoso

Nesta terça-feira, 27, Yasmin Brunet surpreendeu os colegas de confinamento com uma revelação no Big Brother Brasil 24. É que a modelo abriu o coração sobre algumas de suas experiências amorosas desastrosas no reality show global. Sem mencionar nomes, ela revelou que tentou investir em um famoso brasileiro, mas acabou tomando um fora daqueles.

Em uma conversa com seus aliados, Yasmin foi questionada se costuma investir nos rapazes ou se espera que eles deem o primeiro passo. Lucas Henrique, que já conversou com a modelo sobre seus contatos fora do confinamento, contou que ela gosta de deixar uma pista discreta, como curtir os stories ou comentar em uma foto para demonstrar interesse. Leia mais aqui da história.