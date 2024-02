BBB 24: Yasmin diz que festa de Beatriz será chata: 'Zero animada'

Não era amiga? Yasmin diz não estar animada para a festa da líder Beatriz; modelo desabafou com Wanessa e Lucas Henrique sobre o sentimento

Após a eliminação de Rodriguinho do BBB 24, os brothers voltaram com suas conversas sobre a casa nesta terça-feira, 27. Yasmin Brunet então surpreendeu ao revelar que não está animada para a festa da líder Beatriz.

A modelo comentou que acredita que o evento será chato e falou mais sobre o que pensa para Wanessa Camargo e Lucas Henrique. A cantora falou para a amiga que elas podem fazer a própria festa.

"Amanhã só tem festa, não é? Não tem mais nada não", perguntou Lucas Henrique. "Não sei por que eu acho que essa festa vai ser chata", falou a loira e o professor concordou. "A gente faz a nossa festa", sugeriu a cantora.

"É uma festa que eu estou zero animada, juro", comentou Yasmin. "Mas a da Cunhã também eu não ia estar, então...", emendou. "Eu acho que ia estar bem mais porque eu conheço o festival e gosto", disse o brother. "Eu gosto das festas, de ver decoração, o número da pessoa. Eu gosto da Bia, de verdade", completou Wanessa.

Levou fora? Yasmin revela que foi esnobada por famoso

Nesta terça-feira, 27, Yasmin Brunet surpreendeu os colegas de confinamento com uma revelação no Big Brother Brasil 24. É que a modelo abriu o coração sobre algumas de suas experiências amorosas desastrosas no reality show global. Sem mencionar nomes, ela revelou que tentou investir em um famoso brasileiro, mas acabou tomando um fora daqueles.

Em uma conversa com seus aliados, Yasmin foi questionada se costuma investir nos rapazes ou se espera que eles deem o primeiro passo. Lucas Henrique, que já conversou com a modelo sobre seus contatos fora do confinamento, contou que ela gosta de deixar uma pista discreta, como curtir os stories ou comentar em uma foto para demonstrar interesse.