BBB 24: Levou fora? Yasmin revela que foi esnobada após dar em cima de famoso

Confinada no BBB 24, Yasmin Brunet desabafa sobre paixão não correspondida e revela que foi ignorada após investir em famoso brasileiro

Nesta terça-feira, 27, Yasmin Brunet surpreendeu os colegas de confinamento com uma revelação no Big Brother Brasil 24. É que a modelo abriu o coração sobre algumas de suas experiências amorosas desastrosas no reality show global. Sem mencionar nomes, ela revelou que tentou investir em um famoso brasileiro, mas acabou tomando um fora daqueles.

Em uma conversa com seus aliados, Yasmin foi questionada se costuma investir nos rapazes ou se espera que eles deem o primeiro passo. Lucas Henrique, que já conversou com a modelo sobre seus contatos fora do confinamento, contou que ela gosta de deixar uma pista discreta, como curtir os stories ou comentar em uma foto para demonstrar interesse.

Sincera, a modelo contou que já partiu para o ataque e até deu em cima de um famoso brasileiro, mas a experiência não foi positiva: “Tem um que não liga para mim. Eu já desisti”, ela lamentou a situação sem revelar a identidade do rapaz. Giovanna Pitel, que participava da conversa, pediu mais detalhes: “Ele não te dá bola? Não acredito! É uma audácia!”, disparou.

No entanto, Yasmin explicou que só se sentiu atraída pelo rapaz depois de ser esnobada por ele: “Eu quis muito ele, porque ele não me quis”. Apesar de guardar ressentimentos depois de levar um fora, a modelo disse que o famoso não tem uma boa fama: “Vou falar a verdade, eu nem sei porque eu quis ele, todo mundo fala que ele não é nada de mais”, disse.

Nas redes sociais, a revelação da loira movimentou especulações, mas a modelo não entregou mais detalhes sobre a possível identidade do rapaz. Vale mencionar que nos últimos dias, Yasmin surpreendeu ao revelar que já "teve um crush" em Eminem quando era mais nova e chegou a namorar o ator Sérgio Hondjakoff por causa do cantor.

“Ele foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia ele. O cabeção da 'Malhação', sabe quem é? Lembra dele? Ele era um fofo", acrescentou Yasmin. Após as declarações, Hondjakoff usou as redes sociais para contar que ficou alegre ao descobrir que a sereia do reality guarda recordações do namoro de adolescência.

Brothers ameaçam levar a casa para o ‘Tá com nada’:

No Big Brother Brasil, nada é temido pelos participantes tanto quanto o famoso 'Tá com nada'. Quando as regras do programa são desrespeitadas por alguns confinados, o Big Boss ativa o modo de sobrevivência com uma dieta restrita a todos os brothers. No entanto, na madrugada desta terça-feira, 27, alguns confinados ameaçaram aplicar essa punição.

O grupo da Xepa, composto por Pitel, Yasmin, Lucas, Michel, Giovanna e MC Bin Laden, considerou a possibilidade de levar os rivais do VIP para a mesma situação de escassez. O motivo? Essa seria uma forma de rebelião e também uma maneira de celebrar o aniversário de Rodriguinho, que completa 46 anos e corre o risco de deixar o reality ainda hoje.