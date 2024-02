BBB 24: Brothers ameaçam levar a casa para o ‘Tá com nada’: “Vai todo mundo”

O ‘Tá com nada’ vai voltar no BBB 24? Brothers se revoltam e planejam aplicar punição extrema na casa para comemorar aniversário de Rodriguinho

No Big Brother Brasil, nada é temido pelos participantes tanto quanto o famoso 'Tá com nada'. Quando as regras do programa são desrespeitadas por alguns confinados, o Big Boss ativa o modo de sobrevivência com uma dieta restrita a todos os brothers. No entanto, na madrugada desta terça-feira, 27, alguns confinados ameaçaram aplicar essa punição.

O grupo da Xepa, composto por Pitel, Yasmin, Lucas, Michel, Giovanna e MC Bin Laden, considerou a possibilidade de levar os rivais do VIP para a mesma situação de escassez. O motivo? Essa seria uma forma de rebelião e também uma maneira de celebrar o aniversário de Rodriguinho, que completa 46 anos e corre o risco de deixar o reality ainda hoje.

Na verdade, a ideia surgiu algumas semanas atrás, quando os brothers consideraram aplicar a punição caso Davi se tornasse líder. No entanto, o plano ganhou força durante essa madrugada. Reunidos em seu quarto, eles planejaram aplicar a medida extrema o quanto antes: "A gente vai fazer uma coisa. A gente vai pro 'Tá com Nada!'", declarou Pitel.

“Hoje de madrugada, quando eles dormirem, vai todo mundo comer a comida do VIP”, a assistente social explicou o plano que acarretaria na punição. Michel então acrescentou que a intenção era se rebelar para comemorar o aniversário do pagodeiro. No entanto, apesar de ser considerado um dos vilões desta edição, Rodriguinho não aprovou a ideia e criticou o plano.

A PITEL TA AGITANDO OS GNOMOS PRA IREM NA COZINHA DE MADRUGADA COMER AS COISAS DO VIP E IREM TODOS PRO TA COM NADA #bbb24pic.twitter.com/9WUGdeUVoN — paiva (@paiva) February 27, 2024

"Não quero comemorar desse jeito”, o cantor explicou sua decisão. Com o tempo e a desaprovação do cantor, os confinados desanimaram da ideia e deixaram o ‘Tá com nada’ no passado do reality show global. Vale lembrar que nesta edição, nenhum dos confinados desencadeou o cenário de escassez na casa mais vigiada do Brasil.

É importante mencionar também que o aniversariante do dia, Rodriguinho, pode deixar a casa durante a noite. O brother está emparedado e disputa uma vaga no confinamento ao lado de Lucas Henrique e Fernanda. No entanto, o pagodeiro não parece preocupado em sair do reality e já declarou que consideraria sua eliminação como um presente do público.

Davi é criticado por preparar surpresa para Rodriguinho:

Nesta terça-feira, 27, Rodriguinho completa 46 anos dentro da casa do Big Brother Brasil 24. Apesar da possibilidade de ser eliminado hoje no paredão, o cantor está prestes a receber uma surpresa especial dentro do confinamento. Seu rival no jogo, Davi preparou um bolo para comemorar a ocasião. No entanto, os aliados do cantor detonaram a atitude.

Durante a madrugada, Davi encontrou Wanessa Camargo e Pitel na área externa e compartilhou com eles que preparou um doce. O motorista explicou que não tinha condições de o pagodeiro usar os ingredientes da Xepa. Por isso, ele usou os alimentos do VIP para fazer a surpresa, mas o pagodeiro não poderá comer o bolo por conta das regras do jogo.