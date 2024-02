BBB 24: Será? Wanessa diz que sister tem 'raiva no olhar': 'Escondendo'

Após Sincerão, Wanessa diz que viu olhar diferente em sister; cantora e Yasmin alegam que a moça está com 'raiva' e revelam nome

Após o Sincerão desta segunda-feira, 26, os brothers ficaram com o humor alterado e tiveram mais assunto para falarem. A cantora Wanessa Camargo então comentou que observou o olhar de uma sister e conseguiu enxergar raiva nele.

Em conversa com Leidy Elin, Lucas Henrique, a artista falou sobre o assunto. A modelo loira então concordou com ela e revelaram que a pessoa de quem estavam falando é Isabelle.

"Tem uma coisa que eu estou só observando, mas se eu ficar no jogo eu vou conseguir observar mais. Eu observo muito o olhar das pessoas", iniciou a cantora. "Eu já catei umas coisas aqui", continuou ela. "Existem pessoas que o olhar é nítido, tem humildade, e tem pessoas que...", ela disse, mas foi interrompida por Leidy: "Estão mascarando".

"E não estão mostrando quem é aqui, ainda. E eu catei essa pessoa hoje e eu vou ficar observando ela", prosseguiu a cantora. Yasmin, então, respondeu: "Acho que eu sei quem é". "É uma mulher, não é?", perguntou a modelo. Wanessa faz que sim, e completou: "Que está muito escondendo quem é".

"Tem muita raiva no olhar", falou ela. "E não fala, não", continuou Yasmin. Minutos depois, Wanessa comentou sobre olhares com Yasmin novamente. "Você reparou isso que eu estou falando do olhar também?", perguntou ela, olhando em direção a Yasmin, que respondeu fazendo um sinal afirmativo com a cabeça. "Que louco. Estava com raiva", declarou a cantora. "Quem?", perguntou Leidy. "Cunhã [Isabelle]", apontou Wanessa. "Você segura pouco tempo a informação, né Wanessa?", reagiu Yasmin.

Wanessa critica postura de Davi

Após o Sincerão, realizado na noite de segunda-feira, 26, alguns brothers se reuniram na área externa da casa do BBB 24, da Globo, para repercutir a respeito dos acontecimentos da dinâmica. Ao longo do bate-papo, a cantora Wanessa Camargo falou sobre seu incômodo com o comportamento de Davi dentro do confinamento.

Momentos antes, o brother acabou se envolvendo em uma discussão com Lucas Henrique, emparedado da semana. "Tem coisas que me incomodam muito nele", apontou a artista. "'Eu fui e volto do paredão quantas vezes eu tiver que voltar'", continuou ela, repetindo o comentário de Davi. Leia mais aqui.