BBB 24: Davi e Lucas Henrique discutem após Sincerão: 'Cala boca não'

Após se citarem no Sincerão, Davi e Lucas Henrique discutem feio; brothers trocaram farpas depois de falarem que desejam a saída um do outro

Depois do Sincerão desta segunda-feira, 26, no BBB 24, os ânimos da casa ficaram alterados. Logo após o fim da dinâmica, Davi e Lucas Henrique protagonizaram uma discussão por terem declarado durante o jogo que desejam a saída um do outro.

Enquanto o baiano falava com Isabelle, o professor ouviu e rebateu os argumentos, começando uma discussão. "Eu falo para você ouvir, você é minha opção de voto, acabou", disparou Davi. "Fala que me quer fora do jogo, eu também quero", falou Lucas Henrique.

"É normal, mas você não aceita isso", reclamou o baiano. "Como não? É você que não aceita", retrucou Lucas. "Eu já fui para três Paredões", disse Davi. "Tirado a jogador. Não tem argumento para falar, cala a boca", disparou o motorista de aplicativo.

Lucas Henrique então se revoltou e declarou gritando: "Cala a boca, não! Eu falo o que eu quiser! Me respeita, eu não sou moleque".

A dinâmica do Sincerão foi protagonizada pela Líder, Beatriz, o Anjo, Michel, e os emparedados da semana, Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho, que ficaram na sala. Todos os outros foram para área externa da casa e receberam baldes com gosma, quando apontados com os alvos negativos.

O que rolou no Sincerão?

Davi escolheu Michel como o participante que ele quer 'Fora do Jogo' durante o Sincerão desta segunda-feira, 26, no Big Brother Brasil 24.

O motorista de aplicativo começou detonando o mineiro dizendo que ele mentiu por não falar de jogo com ele, sendo que já abriu que votaria em MC Bin Laden.

"Ele é um baita de um mentiroso. Ele já falou que não conversava comigo sobre jogo, mas ele conversa de jogo sim nas festas, falando mal do Bin Laden para mim dizendo que vota no Bin Laden. Para mim isso é conversa de jogo. Se isso não for conversa de jogo, eu não sei o que é. Ele é um baita de um mentiroso e um falso porque ele guarda as coisas e não fala na cara", disparou o baiano.

Após o fim dos 20 segundos que dava o direito dele justificar sua escolha, Davi ainda continuou detonando o professor de geografia enquanto ele se preparava para receber a tinta vermelha. "Mentiroso! Falso! Cobra!", falou.