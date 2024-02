BBB 24: Wanessa critica postura de Davi: 'Acha que ganhou o programa'

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, Wanessa Camargo admitiu estar incomodada com o comportamento de Davi dentro do reality

Após o Sincerão, realizado na noite de segunda-feira, 26, alguns brothers se reuniram na área externa da casa do BBB 24, da Globo, para repercutir a respeito dos acontecimentos da dinâmica. Ao longo do bate-papo, a cantora Wanessa Camargo falou sobre seu incômodo com o comportamento de Davi dentro do confinamento.

Momentos antes, o brother acabou se envolvendo em uma discussão com Lucas Henrique, emparedado da semana. "Tem coisas que me incomodam muito nele", apontou a artista. "'Eu fui e volto do paredão quantas vezes eu tiver que voltar'", continuou ela, repetindo o comentário de Davi.

A sister Leidy Elin, que também estava presente no local da conversa, concordou com a opinião de Wanessa: "Está achando que ganhou o programa, tem R$ 3 milhões no bolso". "Ele tem certeza de que é o campeão do programa. Não tenha dúvida, ele acha que ganhou o programa", reforçou a filha de Zezé Di Camargo.

Na sequência, a artista voltou a criticar o comportamento do motorista de aplicativo: "Ele acha [que já ganhou] e põe a Beatriz e a Cunhã [Isabelle] com ele. Ele tem certeza de que a final é essa. E eu não duvido, tá? De fato. Pelas coisas que eu tenho visto", observou Wanessa Camargo.

"Então, está todo mundo aqui dando enredo para ele", comentou Giovanna Pitel. "A gente está servindo só de escada para o palco dos outros", refletiu Wanessa. E completou: "Eu entendo o Rodrigo. Eu estou me sentindo aqui muita escada para o palco dos outros", concluiu a sister.

Wanessa disse que o Davi tem certeza que é o campeão do programa:



“Não tenha dúvida, tá? Ele acha que ganhou o programa, ele acha e põe a Bia e a Cunhã com ele. Ele tem certeza que a final é essa. E eu não duvido, tá? Pelas coisas que tenho visto"#BBB24pic.twitter.com/ICaHFlvisK — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 27, 2024

O que aconteceu no Sincerão?

Davi escolheu Michel como o participante que ele quer 'Fora do Jogo' durante o Sincerão desta segunda-feira, 26, no Big Brother Brasil 24.

O motorista de aplicativo começou detonando o mineiro dizendo que ele mentiu por não falar de jogo com ele, uma vez que já revelou que votaria em MC Bin Laden.

"Ele é um baita de um mentiroso. Ele já falou que não conversava comigo sobre jogo, mas ele conversa de jogo sim nas festas, falando mal do Bin Laden para mim dizendo que vota no Bin Laden. Para mim isso é conversa de jogo. Se isso não for conversa de jogo, eu não sei o que é. Ele é um baita de um mentiroso e um falso porque ele guarda as coisas e não fala na cara", disparou o baiano.

Após o fim dos 20 segundos que dava o direito dele justificar sua escolha, Davi ainda continuou detonando o professor de geografia enquanto ele se preparava para receber a tinta vermelha. "Mentiroso! Falso! Cobra!", falou. Confira!