BBB 24: Sisters encontram a mala com o Poder do Falso

Dinâmica do Invasor do BBB 24 faz brincadeira com os participantes e deixa um poder falso na casa. Saiba quem achou!

No final da tarde desta quarta-feira, 13, as sisters encontraram a mala misteriosa que foi deixada pelo Invasor dentro do Quarto Gnomo. A mala faz parte de uma brincadeira com os brothers para agitar o confinamento.

Pitel e Fernanda foram as responsáveis por encontrarem a mala misteriosa. Elas logo abriram e descobriram que uma delas ganhou o Poder do Falso. Pitel ficou com o Poder e colocou o colar, que ela deverá usar até o domingo, que é o dia de formação do paredão.

O Poder do Falso é apenas uma trolagem com os participantes e não vai ter nenhum impacto no jogo. A brincadeira foi revelada pelo diretor Boninho. “Eles vão deixar de presente para eles uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o Poder do Falso. E sabe o que quer dizer esse Poder do Falso? Nada. É falso”, disse ele.

Pitel fala sobre o paredão

Fernanda e Pitel continuam conversando na academia do BBB 24, nesta segunda-feira, 11, agora as sisters falam sobre Davi. Após especular sobre a Eliminação, desta terça-feira, 12, a confeiteira brinca que o brother ainda não saiu no Paredão porque não enfrentou a alagoana na berlinda.

"Acho que eles usam o Davi de casca de bala, sim. Acho que é muito conveniente para eles ter uma pessoa que arruma um monte de confusão, porque se der m***, dá m*** para eles", opina Fernanda. "Eu acho que elas veem potencial de ganho ali. Nele e na Bia", analisa Pitel.

"Se fez um monte de m*** antes e não saiu e agora que tá mais tranquilo vai cair por quê?", questiona a assistente social. "Porque não tinha caído com você...", responde Fernanda, aos risos.

"Eu quero ir para o próximo Paredão. De verdade, próximo Paredão quem é o Líder? Vou mexer com o Líder. Vou pedir: 'Me coloque', para acabar com essa graça”, rebate Pitel. "Sai, Davi, por favor, vamos mostrar que você não é o querido do Brasil agora. Davi, sai", brinca Fernanda.