BBB 24: Fernanda e Pitel criam plano para confundir casa com Poder do Falso

Após encontrarem a mala do Poder do Falso, Fernanda e Pitel criam plano para confundir a casa, mesmo sem saber o valor do poder

Durante a tarde desta quarta-feira, 13, Fernanda e Pitel encontraram a mala do Poder do Falso, que havia sido escondida na casa do BBB 24. Sem valor no jogo, o poder foi implantado na casa apenas para brincar com os participantes. No entanto, Pitel acabou ficando com o colar do poder, mesmo sem saber o que ele significa.

Logo após encontrarem a mala, as duas aliadas começaram a criar planos para confundirem os brothers sobre o novo colar adquirido. "Se aparecer 'Pitel Confessionário' [no televisão], eles vão perguntar: 'Esse colar é o que'. E eu só posso falar no domingo. Aí vai ficar só a 'caraminhola' na cabeça do povo", sugeriu Pitel, que sequer sabe o valor de seu poder.

A assistente social ainda especulou o que os brothers vão pensar quando ela aparecer com o colar. "Como foi que ela arrumou um colar? Como ela arrumou um poder? Como o nome dela apareceu na televisão? Porque eu também não acho que é para ficar escondido, é para mostrar", disse Pitel.

Mas Fernanda alertou a amiga para não se expôr demais. "Só que [não é] necessariamente para ficar falando: 'Ai porque tinha um colar na minha cama e o colar é o Poder do Falso'", disse a confeiteira. "Não, não é pra contar nada para ninguém. Só quem sabe sou eu e você, domingo vocês descobrem", pontuou Pitel.

Saiba tudo sobre o Poder do Falso

O Poder do Falso foi implantado na casa do BBB 24 nesta quarta-feira, 13, através de uma mala misteriosa deixada pelo Invasor dentro do Quarto Gnomo. A mala faz parte de uma brincadeira com os brothers para agitar o confinamento.

Pitel e Fernanda foram as responsáveis por encontrarem a mala misteriosa. Elas logo abriram e descobriram que uma delas ganhou o Poder do Falso, sendo que Pitel ficou com o Poder após sortearem um colar entre as duas.

O Poder do Falso é apenas uma trolagem com os participantes e não vai ter nenhum impacto no jogo. A brincadeira foi revelada pelo diretor Boninho. “Eles vão deixar de presente para eles uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o Poder do Falso. E sabe o que quer dizer esse Poder do Falso? Nada. É falso”, disse ele.