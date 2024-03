BBB 24: Beatriz aposta em força de aliados no paredão: "Tremer de medo"

"Qualquer um que for com vocês vai se tremer de medo", afirmou Beatriz sobre os rivais no BBB 24 enfrentar seus aliados no paredão

Na academia do BBB 24, Alane e Beatriz analisaram o quadro tático do reality e cogitaram a formação do próximo paredão. Durante o papo, a vendedora aproveitou para dar sua opinião o jogo e afirmou que os outros participantes devem estar com medo de enfrentar a paraense, Davi e Isabelle, já que eles voltaram algumas vezes da berlinda.

"Eu acho que você e Davi não vão por agora, Alane. O povo está com medo. Isabelle também não. O povo, lá, está com medo de vocês três. Porque qualquer um que for com vocês três, a chance de não voltar é grande. Vocês voltaram de quatro. Eu acho que qualquer um que for com vocês vai se tremer de medo", afirmou a sister.

Ao ouvir a amiga, Alane falou sobre a possibilidade de MC Bin Laden ir para o próximo paredão. "Acho que o próximo Paredão é hora do... [aponta para avatar do funkeiro]. No próximo ele vai", afirmou a bailarina. "Eu também estou achando. Ele agora está lá, sozinho, isolado, né?", respondeu Bia. "Acho que desse ele não vai escapar", completou Alane.

Beatriz percebe climão pesado com sister

Após os últimos acontecimentos na casa e o paredão, Beatriz percebeu nesta quarta-feira, 13, um clima mais pesado com uma sister na casa do BBB 24. Com a saída de Yasmin e o esporro de Tadeu Schmidt, a vendedora do Brás notou uma diferença em Leidy Elin.

A trancista então não olhou para a cara da comerciante ao passar por ela, mesmo tendo ganhado a pulseira do VIP. "Ela passou por mim bem sem graça... mas não falou não. Sei lá, tá um clima muito estranho. Fico me sentindo assim... eu dei a pulseira por gostar dela só que ela fez aquilo com o Davi que eu também não achei certo... e o clima só piora", comentou.