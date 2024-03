BBB 24: Brothers ignoram mala misteriosa e trolagem vira chacota na web

Boninho prometeu mais uma trolagem no BBB 24, e dessa vez, o 'invasor' deixou uma mala misteriosa no Quarto Gnomo, que foi ignorada pelos brothers

Na tarde desta quarta-feira, 13, a produção do BBB 24 decidiu realizar mais uma trolagem no reality show da TV, mas por enquanto, nada saiu como o esperado. Assim que a casa foi liberada após a visita do "invasor", os brothers entraram nos cômodos e não perceberam que uma mala foi deixada no Quarto Gnomo.

Depois, MC Bin Laden entrou no quarto para trocar de roupa e observou o objeto misterioso na cama de Yasmin Brunet, que foi eliminada nesta última terça-feira, 12, mas saiu sem tocar nela. Pouco tempo depois, Fernanda e Lucas Henrique também entram no local, mas também não mexem na mala.

O fato dos brothers terem ignorado o 'presente misterioso' deixado por Marcos Veras e Welder Rodrigues, após a gravação do quadro 'Vamo Invadir Sua Casa' virou assunto nas redes sociais. "Mala ignorada com sucesso!", disse um internauta. "Bin Laden pegando uma bermuda do lado da mala e nem ligou pra ela", escreveu outro. "O Bin Laden nem ligou pra mala. Boninho virou chacota do programa mesmo", se divertiu um terceiro. "Ninguém tá nem aí pra mala", comentou mais um.

Vale lembrar que outras trolagens já aconteceu nessa edição. Recentemente, o Big Fone tocou cinco vezes e ficou mudo. Na sexta vez, Davi, que atendeu o chamado, foi mandado direto para o paredão. Outra vez, Boninho pediu para Leidy Elin trocar o microfone várias vezes após a sister afirmar que Davi era o favorito por toda hora ser chamado para fazer a troca do aparelho.

Bin Laden pegando uma bermuda do lado da mala e nem ligou pra ela#BBB24



pic.twitter.com/330MTw1Bun — Alfinetei (@ALFINETEI) March 13, 2024

Boninho deu spoiler do 'presentinho' na web

O diretor do BBB 24 Boninho avisou da brincadeira com os brothers após a saída de Yasmin no último paredão. Nesta quarta-feira, 13, o Big Boss compartilhou um vídeo em sua rede social e divertiu ao contar o que pretende fazer.

"Então, a invasão com o @omarcosveras é com o genial @weldermm e eles me pediram para deixar uma trolagem… “O PODER DO FALSO” lógico que eu topei! E vem completo, com colar e tudo! Bora brincar", riu ao falar sobre a "lembrança" especial que deixará na casa e não servirá para nada. Confira o vídeo!