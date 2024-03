BBB 24: Beatriz percebe climão pesado com sister: 'Só piora'

Clima pesou! Após paredão, Beatriz percebe que sister a evita e fala sobre situação está ficando pior; líder até desabafou sobre ter dado pulseira

Após os últimos acontecimentos na casa e o paredão, Beatriz percebeu nesta quarta-feira, 13, um clima mais pesado com uma sister na casa do BBB 24. Com a saída de Yasmin e o esporro de Tadeu Schmidt, a vendedora do Brás notou uma diferença em Leidy Elin.

A trancista então não olhou para a cara da comerciante ao passar por ela, mesmo tendo ganhado a pulseira do VIP. Vale lembrar que a situação ficou crítica entre os brothers depois da moça jogar as malas de Davi na piscina.

"Então, como eu ia dizendo, ela passou por mim bem sem graça... mas não falou não. Sei lá, tá um clima muito estranho. Fico me sentindo assim... eu dei a pulseira por gostar dela só que ela fez aquilo com o Davi que eu também não achei certo... e o clima só piora", comentou Beatriz.

"Mas eu acho que a gente não pode esperar que o clima esteja bom, porque já ultrapassou um limite que não vai voltar", Alane respondeu. A vendedora, então, perguntou: "Acha que eu fiz errado, Alane, de ter dado a pulseira para ela?". "Não, tu fez o que teu coração mandou", analisou a bailarina e Matteus concordou: "E tu fez no momento que tu achou interessante, tu que sabe."

Após a saída de Yasmin Brunet da casa, Leidy Elin chorou bastante e até cogitou em desistir do programa, principalmente depois da chamada de atenção de Tadeu Schmidt por conta de sua ação, de jogar as malas de Davi na piscina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo após atitude de Leidy

Tadeu Schmidt mandou um recado após a atitude de Leidy Elin após a trancista jogar as roupas de Davi na piscina depois da briga que tiveram na noite da última segunda-feira, 11.

No início do programa ao vivo dessa terça-feira, 12, o apresentador iniciou seu contato com a casa pedindo para não baterem palma para ele. "Sem aplausos, por favor. Desculpe, mas sem aplausos hoje porque é muito bonitinho quando vocês me recebem assim [...], eu não quero que vocês confundam com esse momento que não tem nada de bonitinho", começou. Veja mais como foi aqui.