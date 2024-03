BBB 24: Leidy dá opinião sincera sobre pedido de Davi em expulsão de Wanessa

Eliminada do BBB 24, a ex-sister Leidy Elin abriu o jogo e opinou sobre a desclassificação de Wanessa Camargo do jogo: 'Está no direito'

Eliminada do BBB 24, Leidy Elin foi recebida nesta quarta-feira, 27, por Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' e comentou um pouco sobre sua passagem dentro do reality show da Globo. Ao longo do bate-papo, a ex-sister abriu o jogo e deu sua opinião sincera a respeito da expulsão de Wanessa Camargo, de quem era próxima no jogo.

Durante a conversa com Ana Maria, Leidy teve a oportunidade de assistir pela primeira vez o momento em que Davi foi até o confessionário para relatar que se sentiu agredido pela filha de Zezé Di Camargo. Sincera, ela afirmou que o brother apenas exerceu seu direito.

"Se a pessoa se sentiu agredida, ela está no direito de ir lá e dizer que se sentiu agredida, é isso", declarou a carioca ao recordar a desclassificação de Wanessa. A eliminada da semana ainda recordou as discussões com Davi e se mostrou surpresa ao perceber como tinha agido nos episódios.

"Não sabia que era barraqueira assim", disse ela. Apesar do susto, Leidy garantiu que não se arrepende da maneira como falou com Davi. A ex-BBB também disse acreditar que a briga com o brother pode ter sido um dos principais motivos para sua eliminação.

"No dia seguinte já percebi, fiquei mal uns três dias. Realmente pesei a mão e errei. Quando a gente erra, tem que admitir que errou", concluiu a trancista, se referindo ao dia em que jogou as roupas de Davi na piscina da casa.

Vale lembrar que Leidy Elin foi eliminada do BBB 24 com 88,33% dos votos do público. Ela enfrentou o Paredão da semana ao lado de Davi, MC Bin Laden e Matteus.

Reencontro com a família

Eliminada no 14º Paredão do BBB 24, Leidy Elin (26) já se encontrou com sua família. A ex-sister deixou o reality global na noite desta terça-feira, 26, com 88,33% dos votos — uma das maiores rejeições da história do programa e a maior da edição.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da trancista e estudante de direito afirmou que a família foi a seu encontro ainda na noite de ontem, logo após a eliminação. Agora, a ex-participante do BBB deverá cumprir uma agenda de compromissos obrigatórios da Globo.

Antes desta eliminação, Raquele (23) havia atingido o primeiro lugar de rejeições da edição, e o top 10 de maiores rejeições da história do reality, sendo eliminada com 87,14% dos votos do público. Assim como ela, Leidy Elin não deve comparecer ao Domingão com Huck no próximo domingo, 31.