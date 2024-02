BBB 24: Isabelle opina sobre Rodriguinho: "Não confio muito"

Após a dinâmica do Sincerão, Isabelle conversou com Raquele e Giovanna sobre sua relação com Rodriguinho e chances de ir para o Paredão

Nesta terça-feira, 27, Isabelle aproveitou para desabafar com algumas sisters do BBB 24. Após a dinâmica do Sincerão, a sister falou sobre Rodriguinho com Raquele e Giovanna e pediu a opinião das participantes.

"Eu percebo que eu não confio muito no Rodriguinho, depois de ontem principalmente. Falar de jogo... eu acho que vocês perceberam que eu nunca confiei tanto", iniciou. "E também Fernanda. E eu vejo que vocês jogam com eles... e eu queria conversar com vocês sobre isso, porque eu percebo que eu posso ser uma opção lá. Agora mais do que nunca, tendo em vista o grupo como está. Eu sei que vocês...", completou a manauara.

"Jamais!", garantiu Giovanna, interrompendo a sister. "Queria entender a opinião de vocês e que não saia daqui, por favor. Tô um pouco confusa sobre isso, porque eu me dou com todo mundo e eu me sinto um pouco confusa por me dar com todo mundo. Ninguém quer arrumar problema aqui comigo. Não tenho nada para falar de ninguém", afirmou Isabelle, que em seguida citou as exceções: Lucas Henrique, MC Bin Laden e Rodriguinho.

Torcidas de Davi e Isabelle brigam após comentário de brother

Um comentário feito por Davi no BBB 24 na última sexta-feira, 23, causou a maior confusão nas redes sociais. Tudo começou após Beatriz e Isabelle deixarem a Prova do Líder de Resistência por último, garantindo que uma ficará com a liderança e a outra com R$ 44 mil, o que deve ser decidido em consenso.

Durante uma conversa com Matteus, o baiano disse que acredita que Bia será a líder e Isa vai ficar com o dinheiro da dinâmica. O gaúcho concordou, afirmando a camelô tem "inimigos" e é alvo de outros brothers. Depois, Davi ainda aconselhou a Isabelle a abrir mão da liderança para Beatriz. A cunhã bateu o pé e disse que não cederia.

A opinião e o conselho do motorista de aplicativo não agradou os fãs da amazonense, o que causou uma discussão entre as torcidas dos dois participantes. A torcida de Davi ressaltou que se Isabelle for a líder, ela vai levar os integrantes do 'puxadinho' - Raquele, Michel e Giovanna - para o VIP, e segundo eles, isso não seria estratégico. Já a torcida da sister afirma que o brother está pensando apenas em proteger Matteus, e que ela jamais faria isso com ele.

"A casa já tratando a Beatriz como líder e a Isabelle apenas uma coadjuvante. O Davi, seu amigo, apenas questiona: 'colocar pelo menos no vip', mesmo que ela já tenha falado que a liderança é importante pra ela. Isso é amizade?", apontou um internauta. "Ele sabe o quanto ela quer ser líder e não importa quem ela leve porque cada um tem seu jogo. Ela nunca faria isso com ele, ela ficaria feliz por ele independente", afirmou outra.

Outros defenderam o brother. "E o Davi não mentiu quando disse que seria mais interessante a Bia líder, afinal, ela é muito mais jogadora que a planta antijogo da Isabelle, falei tô leve", comentou um usuário. "Cuidado com a torcida da Isabelle. Eles estão doido para já derrubar Davi", alertou outro.