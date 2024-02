BBB 24: Torcidas de Davi e Isabelle brigam após comentário de brother

As torcidas de Davi e Isabelle brigaram nas redes sociais após o baiano aconselhar a sister a abrir mão da liderança do BBB 24 para Beatriz

Um comentário feito por Davi no BBB 24 nesta sexta-feira, 23, causou a maior confusão nas redes sociais. Tudo começou após Beatriz e Isabelle deixarem a Prova do Líder de Resistência por último, garantindo que uma ficará com a liderança e a outra com R$ 44 mil, o que deve ser decidido em consenso.

Durante uma conversa com Matteus, o baiano disse que acredita que Bia será a líder e Isa vai ficar com o dinheiro da dinâmica. O gaúcho concordou, afirmando a camelô tem "inimigos" e é alvo de outros brothers. Depois, Davi ainda aconselhou a Isabelle a abrir mão da liderança para Beatriz. A cunhã bateu o pé e disse que não cederia.

A opinião e o conselho do motorista de aplicativo não agradou os fãs da amazonense, o que causou uma discussão entre as torcidas dos dois participantes. A torcida de Davi ressaltou que se Isabelle for a líder, ela vai levar os integrantes do 'puxadinho' - Raquele, Michel e Giovanna - para o VIP, e segundo eles, isso não seria estratégico. Já a torcida da sister afirma que o brother está pensando apenas em proteger Matteus, e que ela jamais faria isso com ele.

"A casa já tratando a Beatriz como líder e a Isabelle apenas uma coadjuvante. O Davi, seu amigo, apenas questiona: 'colocar pelo menos no vip', mesmo que ela já tenha falado que a liderança é importante pra ela. Isso é amizade?", apontou um internauta. "Ele sabe o quanto ela quer ser líder e não importa quem ela leve porque cada um tem seu jogo. Ela nunca faria isso com ele, ela ficaria feliz por ele independente", afirmou outra.

Outros defenderam o brother. "E o Davi não mentiu quando disse que seria mais interessante a Bia líder, afinal, ela é muito mais jogadora que a planta antijogo da Isabelle, falei tô leve", comentou um usuário. "Cuidado com a torcida da Isabelle. Eles estão doido para já derrubar Davi", alertou outro.

Davi recebe conselho sobre amizade com Isabelle

Durante a manhã desta sexta-feira, 23, Davi se reuniu com Beatriz e Alane para ter uma conversa sincera a respeito de sua amizade com Isabelle no BBB 24, da Globo. Ao longo do bate-papo, o motorista de aplicativo relatou para as sisters que algumas pessoas da casa não querem vê-la perto dele.

Assim, as participantes aconselharam Davi a conversar com a Cunhã e abrir o jogo sobre seu incômodo. "É isso que pode estragar uma amizade, ir guardando, guardando…", declarou Beatriz. "Minha amizade com ela não vai se estragar por isso", garantiu o baiano.

Na sequência, o brother explicou que estava se doando sozinho na amizade e não sentia reciprocidade da parte de Isabelle. Apesar disso, o jovem garantiu que está esperando o momento certo para abordar o assunto com a sister. Saiba mais!