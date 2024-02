BBB 24: Davi recebe conselho sobre amizade com Isabelle: 'Pode estragar'

Em uma conversa com duas sisters do BBB 24, Davi explicou que outros brothers da casa não gostam de ver Isabelle ao seu lado

Durante a manhã desta sexta-feira, 23, o brother Davi se reuniu com Beatriz e Alane para ter uma conversa sincera a respeito de sua amizade com Isabelle no BBB 24, da Globo. Ao longo do bate-papo, o motorista de aplicativo relatou para as sisters que algumas pessoas da casa não querem vê-la perto dele.

Assim, as participantes aconselharam Davi a conversar com a Cunhã e abrir o jogo sobre seu incômodo. "É isso que pode estragar uma amizade, ir guardando, guardando…", declarou Beatriz. "Minha amizade com ela não vai se estragar por isso", garantiu o baiano.

Na sequência, o brother explicou que estava se doando sozinho na amizade e não sentia reciprocidade da parte de Isabelle. Apesar disso, o jovem garantiu que está esperando o momento certo para abordar o assunto com a sister.

"Isso é uma coisa que não é de guardar, porque eu não guardo nada do que sinto, vou na cara e falo. Eu só estou falando com você aqui porque é o que estou sentindo agora, e não quero chegar e falar com ela, quero deixar acontecer naturalmente, sem precisar forçar a barra", disse ele.

E completou: "Essas pessoas que estão ao redor dela são as pessoas que não querem me ver perto dela [...] Mas vou chamar ela para conversar depois", concluiu Davi.

Vale lembrar que Isabelle é a jogadora mais próxima do motorista de aplicativo dentro do BBB 24. Os dois, inclusive, participaram do 'Puxadinho' e entraram juntos no programa por votação do público. Desde então, seguem sendo grandes amigos no confinamento.

Davi contou para Alane e Beatriz que está com ciúmes da Isabelle e está sentido por não poder cuidar dela #BBB24pic.twitter.com/WWRPBYQccO — pera ◡̈ (@ahperala) February 23, 2024

Quem venceu a prova do líder?

Na manhã desta sexta-feira, 23, apenas duas sisters se mantiveram firmes na disputa de resistência do Big Brother Brasil 24. Após pouco mais que cinco horas consecutivas, Beatriz e Isabelle conquistaram a liderança em dupla. Agora, elas precisam decidir quem deve ficar com os poderes na casa e quem vai levar uma bolada para fora do confinamento.

Para compreender a divisão do prêmio de Bia e Isabelle, é essencial entender como foi a dinâmica. Reunidos na área externa da casa, os participantes se dividiram em duas funções: um jogador assumia o papel do celular, ficando preso a um cabo de aço esticado, enquanto o outro desempenhava o papel do cartão. Ambos devem permanecer juntos, frente a frente e abraçados.

No entanto, a plataforma onde os confinados precisavam ficar estava inclinada, o que dificultou a resistência e muitos brothers caíram rapidamente. Enquanto permaneciam abraçadas, as sisters também observavam o prêmio aumentar em um telão, à medida que o tempo da prova passava. Inicialmente, o valor era de R$2.500.

O prêmio acumulou e, ao final da dinâmica, já estava em R$ 44,5 mil. Por isso, Beatriz e Isabelle terão que enfrentar uma decisão difícil para dividir os benefícios. Uma sister deverá levar o dinheiro para casa, enquanto a outra ficará com o poder dentro do confinamento. Elas têm até o ao vivo na noite desta sexta-feira, 23, para escolher.