BBB 24: Beatriz e Isabelle vencem Prova do Líder e encaram divisão do prêmio

Liderança em dupla? Beatriz e Isabelle permanecem em prova de resistência por cinco horas e precisam dividir prêmio no BBB 24; entenda

Na manhã desta sexta-feira, 23, apenas duas sisters se mantiveram firmes na disputa de resistência do Big Brother Brasil 24. Após pouco mais que cinco horas consecutivas, Beatriz e Isabelle conquistaram a liderança em dupla. Agora, elas precisam decidir quem deve ficar com os poderes na casa e quem vai levar uma bolada para fora do confinamento.

Para compreender a divisão do prêmio de Bia e Isabelle, é essencial entender como foi a dinâmica. Reunidos na área externa da casa, os participantes se dividiram em duas funções: um jogador assumia o papel do celular, ficando preso a um cabo de aço esticado, enquanto o outro desempenhava o papel do cartão. Ambos devem permanecer juntos, frente a frente e abraçados.

No entanto, a plataforma onde os confinados precisavam ficar estava inclinada, o que dificultou a resistência e muitos brothers caíram rapidamente. Enquanto permaneciam abraçadas, as sisters também observavam o prêmio aumentar em um telão, à medida que o tempo da prova passava. Inicialmente, o valor era de R$2.500.

O prêmio acumulou e, ao final da dinâmica, já estava em R$ 44,5 mil. Por isso, Beatriz e Isabelle terão que enfrentar uma decisão difícil para dividir os benefícios. Uma sister deverá levar o dinheiro para casa, enquanto a outra ficará com o poder dentro do confinamento. Elas têm até o ao vivo na noite desta sexta-feira, 23, para escolher.

🚨VEJA: Após 5h e 9min Isabelle e Beatriz vencem a prova de resistência! #BBB24pic.twitter.com/k74fGaJUSI — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 23, 2024

“Prova vai ser feita em dupla, mas teremos apenas um líder. Amanhã, ao vivo, quando a gente for lá na casa consagrar a dupla vencedora, os dois vão ter que decidir: um vai ser líder e outro vai ganhar o valor final em dinheiro alcançado na prova”, o apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras durante o ao vivo do reality show global antes da prova começar.

Raquele se choca ao ver emoji de sua liderança:

Além de receberem muitos benefícios durante a liderança, o Todo Poderoso da semanatambém recebe um feedback do público durante essa edição. Na última quinta-feira, 22, o resultado da Enquete do Líder mexeu com Raquele no Big Brother Brasil 24. Em seu último dia de reinado, a doceira viu o emoji que recebeu do público na Enquete do Líder.

Após votação no Gshow, os internautas elegeram o emoji que representasse a liderança da sister. Na Central do Líder, a capixaba viu o desenho de 'Alerta' como o mais votado e se surpreendeu com o resultado. Raquele abriu a boca e se chocou com a escolha do público. Ela pareceu bastante assustada com sua repercussão; assista a reação da doceira.