BBB 24: Resistência em dupla! Confira como é a Prova do Líder

A Prova do Líder exige muita força, concentração, parceria dos participantes e resistência para conquistar o cargo de protagonista do BBB 24

A Prova do Líder desta semana irá exigir bastante força, concentração e parceria! A disputa pela liderança, que começou na noite desta quinta-feira, 22, é de resistência e em dupla.

Giovanna ficou de fora da prova devido à recuperação da lesão em seu pé. Com direito a um veto, Raquele tirou Alane da disputa como seu último feito como líder.

Os 14 participantes se dividiram em duplas: Lucas Henrique e Bin Laden; Rodriguinho e Leidy Elin; Michel e Raquele; Beatriz e Isabelle; Pitel e Fernanda; Yasmin e Wanessa; Matteus e Davi.

Um jogador é o celular e está preso a um cabo de aço esticado, já o outro é o cartão. Ambos deverão permanecer juntos, um de frente para o outro, em cima de uma plataforma inclinada.

"Atenção, ninguém deverá sentar na plataforma. Se o jogador que representa o cartão cair, a dupla estará iluminada", avisaram nas instruções da prova.

O vencedor da prova receberá um prêmio em dinheiro. O valor, que começa em R$2.500, irá aumentando de acordo com o tempo em que a prova durar.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Brasil (@bbb)

Saiba como será a dinâmica da semana

Nesta quinta-feira, 22, mais uma semana de jogo foi iniciada no Big Brother Brasil 24 com a Prova do Líder. Raquele deveria vetar 2 pessoas da prova, mas como Giovanna não poderá participar devido à lesão em seu pé, a ex-líder vetou apenas 1 participante, sendo a Alane. Na sexta-feira, 23, o novo líder deverá colocar 4 pessoas Na Mira do Líder.

No sábado, 24, acontecerá a dinâmica Perde e Ganha que bagunça com as estalecas dos brothers. Em seguida, eles poderão dar os lances para comprar o Poder Coringa. Quem arrematar o Poder da Palavra deverá indicar uma pessoa ao paredão.

Ainda no sábado, acontecerá a Prova do Anjo. O anjo será autoimune e imunizará um participante.