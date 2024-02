BBB 24: Raquele se choca ao ver emoji de sua liderança na Enquete do Líder

A sister ficou surpresa e preocupada após ver qual emoji mais votado pelo público do BBB 24

O resultado da Enquete do Líder mexeu com Raquele no Big Brother Brasil 24.

Em seu último dia de reinado, a doceira viu o emoji que recebeu do público na Enquete do Líder. Após votação no Gshow, os internautas elegeram o emoji que representasse a liderança da sister.

Na Central do Líder, a capixaba viu o emoji de 'Alerta' como o mais votado e se surpreendeu com o resultado.

Raquele abriu a boca e se chocou: "Alerta...criaram agora um edifício de 110 andares na minha cabeça", disse. "E agora? O que está acontecendo?", questionou sozinha no Quarto do Líder.