BBB 24: Beatriz ou Isabelle? Saiba como a liderança será decidida

É hoje! Depois de Beatriz e Isabelle ganharem a prova do líder de resistência, elas vão decidir quem fica com o posto de liderança no BBB 24

A prova do líder de resistência do BBB 24, da Globo, chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, 23, mas o nome da nova líder só será definido no programa ao vivo desta noite. A vitória da prova ficou com a dupla Beatriz e Isabelle, e elas vão ter que escolher quem vai assumir o cargo de liderança.

As duas vão ter que entrar em um acordo sobre quem vai ser líder e quem vai ganhar o dinheiro que foi acumulado ao longo da prova, que é no valor de R$ 44,5 mil. Isso porque apenas uma pessoa pode ser a líder da semana.

Mesmo assim, as duas vão ter que fazer indicações ao paredão. Na dinâmica da semana, a líder a dupla da líder vão mandar, cada uma, uma pessoa para a berlinda na noite de domingo, 25.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 24

A dinâmica da semana foi revelada nesta quinta-feira, 22, pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição ao vivo do BBB 24, da Globo. Saiba como será:



Na quinta-feira, 22, os participantes fizeram a prova do líder em dupla. Na sexta-feira, 23, o líder indica as 4 pessoas da Mira do Líder. No sábado, 24, os participantes fazem a dinâmica do perde e ganha e dão os lances no Poder Curinga, que será o Poder da Palavra - que vai uma indicação ao paredão. E também fazem a Prova do Anjo, que é com o anjo autoimune e imuniza mais um.



No domingo, 25, os participantes formam um Paredão Triplo da seguinte forma: Anjo autoimune e imuniza um; líder empareda um; dupla do líder empareda um; Poder Curinga empareda um; Casa vota e o mais votado está no paredão. 3 emparedados disputam a prova bate e volta e um deles se salva. Na terça-feira, 27, uma pessoa é eliminada.