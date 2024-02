BBB 24: Saiba como será a dinâmica da semana no reality

Poder Coringa e emparedado pela dupla do líder; Confira a dinâmica da semana no BBB 24

Hoje inicia mais uma semana no Big Brother Brasil 24. Nesta quinta-feira, 22, acontece a Prova do Líder. Raquele deveria vetar 2 pessoas da prova, mas como Giovanna não poderá participar devido à lesão em seu pé, a ex-líder deverá vetar apenas 1 participante. Amanhã, o novo líder deverá colocar 4 pessoas Na Mira do Líder.

No sábado, 24, acontecerá a dinâmica Perde e Ganha que bagunça com as estalecas dos brothers. Em seguida, eles poderão dar os lances para comprar o Poder Coringa. Quem arrematar o Poder da Palavra deverá indicar uma pessoa ao paredão.

Ainda no sábado, acontecerá a Prova do Anjo. O anjo será autoimune e imunizará um participante.

Formação do paredão

No domingo, 25, o líder indica uma pessoa ao paredão. A dupla do líder empareda mais um. O dono do Poder Coringa empareda outro. A casa vota e o mais votado também está no paredão.

Os três emparedados, menos o indicado pelo líder, disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas um se salvará da berlinda.

Na terça-feira, 27, um participante será eliminado.