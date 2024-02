BBB 24: Davi aconselha Isabelle sobre liderança: "Muita responsabilidade"

A sister não gostou muito do conselho de Davi dizendo para ela abrir mão da liderança da semana no BBB 24

Davi foi conversar com Isabelle sobre a decisão pela liderança da semana do Big Brother Brasil 24. A cunhã venceu a prova de resistência em dupla ao lado de Beatriz. As duas ainda não sabem, mas precisarão decidir quem ficará com a liderança e quem ficará com o dinheiro da prova.

Na noite desta sexta-feira, 23, o motorista de aplicativo foi aconselhar a amazonense sobre a decisão. "Você não tá na mira de ninguém, tá ligado? Pega o dinheiro e...", disse antes de ser interrompido pela sister: "Não, Davi, não é assim não", rebateu ela. "Tu acha?", perguntou ele.

"Essa liderança tem muita importância para mim", afirmou a dançarina. "Mas acho que agora você não é alvo. A liderança puxa muita responsabilidade", pontuou o brother.

"E daí? Eu to aqui para quê?", disparou Isabelle. "Eu sei, mas tu já foi para 3 paredões...eu entendo o seu lado, mas tu já foi para 3 paredões e...", continuou antes de ser interrompido novamente. "Davi, eu só queria pensar e falar disso amanhã", disse ela. "Eu não quero te apertar, não! Tranquilo, tranquilo", respondeu Davi.