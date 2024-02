BBB 24: Isabelle e Beatriz revelam principal alvo para o paredão

Vencedoras da prova do líder de resistência, Isabelle e Beatriz definem alvo em comum para indicarem ao paredão do BBB 24

As sisters Isabelle e Beatriz tiveram uma conversa sobre os alvos delas para o paredão da semana. As duas venceram a prova do líder de resistência do BBB 24, mas apenas uma vai ser coroada com a liderança. Com isso, elas tiveram uma conversa sobre quem querem mandar para a berlinda.

Na conversa, elas descobriram que tem o principal alvo em comum. As duas pensam em indicar Rodriguinho para a berlinda.

Então, Bia contou que também pensa em indicar Fernanda. “É uma opção, porque ela já me colocou no paredão e me colocou recente, o último paredão que eu fui foi por causa dela, então, não dá para esquecer”, disse ela. Porém, Isabelle discordou. “Só que ela não é opção para mim, por exemplo. Se for uma opção para as duas, ela não é uma opção para mim, porque o Buda poderia até ser uma opção para ti, ele não é agora, mas ele poderia ser”, afirmou.

Com isso, Beatriz citou o cantor Rodriguinho. “Acho que talvez ele peça um em conjunto, se pedir um em conjunto a gente pode ir no Rodrigo que é uma pessoa que casa nas duas. E a gente não mexe com quem a gente ainda não sabe. Nem no Lucas que seria para você, mas não seria para mim e nem também na Fernanda, que seria para mim, mas não seria para você”, comentou.

Saiba como a liderança será decidida

A prova do líder de resistência do BBB 24, da Globo, chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, 23, mas o nome da nova líder só será definido no programa ao vivo desta noite. A vitória da prova ficou com a dupla Beatriz e Isabelle, e elas vão ter que escolher quem vai assumir o cargo de liderança.

As duas vão ter que entrar em um acordo sobre quem vai ser líder e quem vai ganhar o dinheiro que foi acumulado ao longo da prova, que é no valor de R$ 44,5 mil. Isso porque apenas uma pessoa pode ser a líder da semana.

Mesmo assim, as duas vão ter que fazer indicações ao paredão. Na dinâmica da semana, a líder a dupla da líder vão mandar, cada uma, uma pessoa para a berlinda na noite de domingo, 25.