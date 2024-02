BBB 24: Gil do Vigor faz pedido inusitado para Boninho em liderança de Raquele

Acompanhando o BBB 24, Gil do Vigor deixou uma ideia para Boninho colocar em práatica após um comentário da líder Raquele

Ex-participante do BBB 21, Gil do Vigor provou mais uma vez que é um telespectador assíduo da nova edição do reality show da Globo. Durante a madrugada desta sexta-feira, 16, logo após a sister Raquele conquistar a liderança da semana no jogo, o economista usou as redes sociais para comentar os últimos acontecimentos do programa.

Um vídeo onde Raquele aparece no quarto do líder ao lado de seus aliados conversando sobre os brothers que já saíram da temporada viralizou na web e o ex-BBB não deixou passar batido. No trecho, a doceira comenta que eliminou três brothers que votaram nela em paredões passados.

Ao compartilhar a fala da sister, um internauta escreveu: "Ela ela indica a Wanessa e ela sai, a fic que a Raquele é a favorita vai ficar gigantesca na casa, diva", brincou um fã, se referindo ao fato da jovem acreditar que possa ser uma das favoritas do público. Gil, então, comentou: "Eu vou adorar".

Em seguida, o economista fez um pedido para o Big Boss, diretor do reality show. "E Boninho coloca ela para trocar o microfone", se divertiu o ex-BBB. A teoria da troca de microfone começou logo após Leidy Elin comentar que desconfiava do favoritismo de Davi, já que a produção o chamava com frequência para substituir o objeto.

A teoria criada por Leidy ganhou uma grande proporção e até Boninho entrou na brincadeira. Nos últimos dias, o Big Boss 'trollou' a participante, fazendo com que ela trocasse o microfone diversas vezes.

Ahahahaahah eu vou adorar kkkk e boninho coloca ela para trocar microfone kkkk — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 16, 2024

Equipe de Raquele festeja liderança e dá spoiler sobre tema da festa

Raquele (22) deixou sua equipe com o coração acelerado na noite desta quinta-feira, 15, ao vencer a prova e se tornar a mais nova Líder do BBB 24. Agora, a doceira terá diversas "tarefas" a cumprir na semana e, dentre elas, aproveitar uma festa com um tema escolhido por ela.

"Sem sombra de dúvidas, muito [nosso coração ficou] acelerado e ansioso. Raquele sonhou muito com isso", disseram Dhienyfer e Josiquele, assessora e irmã da sister do BBB 24, em entrevista à CARAS Brasil. "A liderança veio em um momento certo, desejamos, esperamos e acreditamos que ela usará com sabedoria e será assertiva." Confira a entrevista completa!