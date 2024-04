BBB 24: Finalista, Isabelle se emociona ao recordar trajetória: 'Tinha que ser'

Faltando poucas horas para a grande final do BBB 24, a sister Isabelle não segurou as lágrimas ao observar o 'livro do finalista'

Aproveitando os últimos momentos dentro do BBB 24, da Globo, a sister Isabelle ficou bastante emocionada na tarde desta terça-feira, 16, ao recordar sua trajetória na competição. Após três meses de confinamento, a manauara se tornou finalista do reality show ao lado de Davi e Matteus.

Enquanto os brothers descansavam no quarto Fada, Isabelle seguiu até a sala da casa e parou em frente ao mural com imagens dos olhos de todo o elenco da temporada. Ao longo de todo o jogo, a produção alterava o item decorativo para uma nova foto com o olho fechado de cada participante eliminado.

Visivelmente emocionada, a sister colocou o 'livro do finalista' na estante e agradeceu por ter conseguido chegar à final. "Tudo foi como tinha que ser. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita gratidão", disse Isabelle.

Na sequência, a sister leu um trecho da mensagem escrita no 'livro': "Eu vim para viver o jogo também, mas eu vim para cá para viver essa experiência, viver essa oportunidade que é única. É única mesmo. Parabéns, Isabelle! Você está na grande final do BBB 24", concluiu a manauara, que não conseguiu segurar as lágrimas ao observar a foto da família, recebida na ação de Páscoa.

O Big Brother Brasil 24 chega ao fim na noite desta terça-feira, 16, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'. Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt consagrará o grande vencedor da temporada, que levará o prêmio de R$ 2,92 milhões para casa.

Davi fica chocado com valor do grande prêmio

Nesta terça-feira, 16, Davi, Isabelle e Matteus disputam a grande final do Big Brother Brasil 24. Mas antes de conhecerem o grande campeão, os finalistas foram surpreendidos por uma ação de um patrocinador que revelou o valor acumulado do prêmio, considerando os sorteios durante as eliminações ao longo do programa.

Para quem não acompanhou, os eliminados foram responsáveis por aumentar a aposta em sorteios depois que deixavam o confinamento. Inicialmente, o prêmio para o grande vencedor era de apenas R$250 mil. No terceiro paredão, foi inaugurada a roleta para somar outros números, e os valores variaram entre 0 e R$600 mil.

Na grande final, o prêmio atingiu um recorde e bateu R$ 2,92 milhões. Durante uma ação de um patrocinador, os finalistas se depararam com o valor exibido em um celular lacrado dentro de uma caixa de vidro, e não esconderam o choque: "Isso aqui é de mudar a vida de qualquer um", Davi disparou enquanto encarava o número. Confira!