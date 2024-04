BBB 24: Confira os preparativos das torcidas nas cidades dos finalistas

A população de Salvador, Manaus e Alegrete está ansiosa para acompanhar a grande Final do BBB 24. Confira detalhes dos preparativos de cada torcida

O público está ansioso para ver a grande Final do BBB 24! E para a alegria dos fãs do reality, nesta terça-feira, 16, Ana Maria Braga mostrou como andam os preparativos das torcidas de Davi, Isabelle e Matteus para acompanharem a premiação nas cidades dos finalistas, durante o Mais Você.

No bairro Cajazeiras, onde mora Davi, os fãs do brother já estão vestindo camisetas com o rosto do baiano e cantando o hit "Calma, Calabreso", que viralizou após a discussão do motorista de aplicativo com Lucas Henrique. No bairro da capital baiana está sendo montada uma megaestrutura com telão e um trio elétrico, onde bandas se apresentarão para animar ainda mais a noite.

Calma, calabreso! 🤚 A torcida do Davi tá no ritmo desde cedo torcendo pelo brother na Bahia 🥳 #BBB24#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/eoGkomFVea — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 16, 2024

Em Manaus, capital do Amazonas, as torcidas do Boi Caprichoso e do Boi Garantido se uniram para prestigiar Isabelle na Final do programa. O clima nas ruas se assemelha ao do Festival de Parintins, festa tradicional da região. Dançarinas e os bois, rivais no festival, já estão alocados para torcerem para a sister.

Já a torcida do gaúcho Matteus está organizada no auditório da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Alegrete, no Rio Grande do Sul, local em que o brother estuda Engenharia Agrícola. Professores e colegas do finalista já estão cantando desde cedo a música "Meus Amores", interpretada por Luiz Marenco, que conquistou notoriedade nacional graças a Matteus.

Pela primeira vez, Final terá ex-participantes no jardim da casa

A final do Big Brother Brasil 24 está chegando! Nesta terça-feira, 16, será anunciado o grande vencedor da temporada. Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio milionário.

A noite da final contará com a presença dos 23 ex-participantes no jardim da casa. Pela primeira vez na história do programa, os ex-brothers e ex-sisters da edição estarão pertinho dos finalistas, assistindo os principais momentos e o anúncio do vencedor.

Já na parte interna, os finalistas também serão telespectadores e acompanharão a festa pela tela da sala enquanto aguardam o resultado da votação popular que consagrará o campeão.

O programa ainda irá exibir o clima das torcidas nas cidades dos finalistas em links ao vivo com repórteres locais. O momento será mostrado em três grandes telões instalados no gramado da casa.

O dia seguinte à final, o dia 101, das edições passadas que contava com a reunião dos ex-participantes, esse ano será marcado pelo Prêmio Gshow BBB. O programa especial relembrará momentos de destaque dos brothers, escolhido através do voto popular, de sete categorias: melhor destempero, maior tempo de tela, a fanfic da edição, a treta mais subterrânea, momento absolute cinema, shipp e meu protagonista da história.

A edição será transmitida ao vivo na quarta-feira, 17, a partir das 17h, no Gshow e Globoplay sob o comando de Ed Gama, Mari Gonzalez e Micheli Machado.