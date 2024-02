BBB 24: Davi fala sobre personalidade de brothers e afirma: 'Não vou mudar'

Em conversa com Isabelle sobre os últimos acontecimentos do BBB 24, Davi reforçou que não mudará de opinião apenas pelo prêmio final

Na tarde desta quinta-feira, 29, Davi aproveitou o momento a sós com Isabelle na cozinha do BBB 24, da Globo, para fazer um sincero desabafo a respeito dos últimos acontecimentos dentro da casa. Após desabafar sobre a discussão que teve com Wanessa Camargo no dia anterior, o brother falou da personalidade dos colegas de confinamento.

O assunto iniciou com a manauara explicando que, dentro do confinamento, as pessoas tentam se conhecer um pouco mais conforme vão convivendo uns com os outros e, por isso, pessoas que possuem conflitos atualmente podem acabar se resolvendo em algum momento.

"Se conhecer? Isso aqui é jogo, 'véi'. Todo mundo quer sair daqui com esse dinheiro, se for possível… vai mudar sua opinião, vai mudar tudo o que for para chegar na final", opinou Davi. Na sequência, ele reforçou que jamais mudará seu jeito no reality show por outras pessoas.

"Quer dizer que eu vou mudar minha opinião por causa de quê, de R$ 3 milhões? Vou mudar quem eu sou por causa de R$ 3 milhões? É que as pessoas estão assim, estão mudando por causa de R$ 3 milhões. Eu não vou mudar meu jeito de ser por causa de dinheiro, já falei. Já falei e repito", declarou o brother.

E completou: "Goste de mim quem gostar, fale de mim quem quiser falar, olhe para mim quem quiser olhar, mas meu jeito de ser eu não mudo".

Momentos antes, Isabelle confessou para Davi que estava decepcionada por ele ter discutido com Wanessa na última quarta-feira, 28. Ele, no entanto, se mostrou incomodado com a crítica da amiga e rebateu, afirmando que não baixará a cabeça para ninguém.

"Isabelle, espera aí: em nenhum momento, eu gritei com ela. Aí quer dizer que eu vou deixar ela falar comigo como ela quer? Ela é minha mãe? Ninguém aqui vai pisar em mim, vai me humilhar. [...] Eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para falar da maneira que ela gosta ou não gosta, estou aqui para ser eu", esclareceu o baiano.

Mãe de Gil do Vigor visita namorada de Davi

Confinado no BBB 24, da Globo, Davi nem imagina o grande sucesso que tem feito fora do reality show. Nesta quinta-feira, 29, a namorada do brother, Mani Reggo, contou aos fãs que recebeu uma visita especial de Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21.

Esbanjando alegria e simpatia, as duas fizeram questão de registrar o encontro e compartilhar nas redes sociais. Em viagem à Bahia, Jacira afirmou que não poderia deixar de conhecer a companheira de Davi, com quem disse se identificar.

"Bom dia, calabresos. Olhem quem veio me prestigiar hoje, aqui na barraca. A bonitona da Jaci", disse Mani em seus Stories no Instagram. "E a gente não veio do lixo para perder pra basculho. Gente, vim conhecer essa mulher que eu me identifico tanto. E ela é maravilhosa", se divertiu a mãe de Gil do Vigor.

Jacira, por sua vez, também dividiu com o público um trecho de sua visita à barraca de lanches de Mani Reggo. "Gente, vim pra Salvador visitar essa terra maravilhosa de todos os santos e também conhecer a esposa do Davi, uma mulher que me identifiquei muito", escreveu ela na legenda.

E completou: "Chegando aqui, já sabe, não pode deixar de experimentar as delícias da Lanchonete da Mani, que lançou o saboroso sanduíche X-Calabreso. Amei, gente! Amei a Bahia! Muito obrigada pela receptividade".

