BBB 24: Namorada de Davi explica por que brother não conhece Deborah Secco

Na tarde da última quarta-feira, 28, os brothers do BBB 24 foram surpreendidos pela visita de Deborah Secco e o nome de Davi repercutiu na web após ele admitir que não conhecia a atriz. Em entrevista à Quem nesta quinta-feira, 29, Mani Rêgo, namorada do participante, explicou por que ele desconhece figuras famosas da TV.

De acordo com ela, a ausência de Davi nas redes sociais é um fator que contribui para isso. "Ele cresceu frequentando a igreja na infância e adolescência, sem o hábito de usar rede social", afirmou. Mani também acrescentou que eles não têm o hábito de acompanhar a mídia tradicional e ingressaram recentemente no universo digital.

"Mesmo eu conhecendo alguns artistas da minha geração no campo musical, e alguns atores, nós não falávamos sobre. Quase todos eles não têm mais o hábito de TV, mas sim de internet. E não faz nem dois meses desde que criei minha primeira conta em rede social. Nesse ponto somos parecidos", disse ela.

Mani também confessou que o namorado soube o que era o BBB por conta dela. Inclusive, o reality show da TV Globo foi o responsável por despertar o interesse de Davi pela televisão. "Eu ligava a TV para assistir ao BBB enquanto preparávamos as coisas da barraca, e um dia ele se interessou e eu fui falando como era o programa. Cheguei a comentar sobre alguns participantes, mas nunca fui de acompanhar os artistas e/ou apresentar".

Ainda durante a entrevista, a baiana admitiu que até ela não conhece muitas celebridades, e só está mais antenada por conta da ajuda de sua irmã. "Eu quase não falo porque, tirando os antigos, eu praticamente não conheço. A minha irmã quem está me apresentando, e aos poucos estou conhecendo e seguindo pelo meu Instagram", declarou.

Mani compartilhou o único pedido que fez a Davi antes dele entrar para o programa. "Lembro de duas pessoas que falei com ele que eu gostaria de conhecer: Serginho Groisman e Rita Batista (mas ele não conhece). Este foi o meu pedido. Se você for à Globo, e me levar, eu quero conhecer esses dois", disse.

Por fim, a namorada do brother comentou que apesar de Davi não conhecer o mundo dos famosos, é apaixonado por música e se interessa por artistas como Nadson Ferinha, Pablo e Silvano Sales. "Ele gosta muito de cantar e dançar. No Uber, em casa, na barraca ou no lazer, ele ouve música, canta e dança. Às vezes, ele assiste ou joga videogame - emprestado do meu sobrinho quando vamos para casa da minha irmã. Ele também assiste a vídeos no YouTube e Tik Tok, mas ligado à música ou [vídeos, engraçados, coisa que eu já não tenho o costume", concluiu a cozinheira.

