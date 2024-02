Deborah Secco entra na casa do BBB 24 e choca os participantes

Sisters encontram a atriz Deborah Secco dormindo em um dos quartos do BBB 24 e ela comemora: 'Vocês me pedem tanto para entrar'

A atriz Deborah Secco fez uma participação especial na casa do BBB 24, da Globo, nesta quarta-feira, 28. A estrela participou do quadro do Invasor, de Marcos Veras, na atração e chocou ao ficar dentro da residência depois da entrada dos brothers.

Geralmente, o convidado do invasor sai da casa antes da residência ser liberada para os participantes do jogo. Porém, desta vez, ela ficou por lá e fingiu que estava dormindo em um dos quartos. Quando Alane e Beatriz entraram no quarto, elas viram a atriz e comemoraram o encontro inesperado.

Felizes, os participantes cumprimentaram Deborah e se divertiram com a participação especial dela. Rapidamente, ela foi embora. "Eu amo rabada, mas eu não posso, não posso. Preciso ir embora", disse ela. No Twitter, a atriz brincou: “Vocês me pedem tanto para entrar de novo no BBB… Tá aí amores! Entrei no BBB 24”.

Vcs me pedem tanto pra entrar de novo no BBB… tá aí amores! Entrei no #BBB24 😂 pic.twitter.com/ioWPrMSgk1 — Deborah Secco (@dedesecco) February 28, 2024

Deborah Secco se vestiu de ET em baile de carnaval

A atriz Deborah Secco atraiu todos os olhares ao marcar presença no Baile da Vogue, no Rio de Janeiro, com um look de ET! Ela se inspirou nos extraterrestres e apareceu toda verde. O modelito foi o mais diferentão da festa e a artista investiu um valor alto.

De acordo com o site Gshow, Secco fez um investimento de R$ 100 mil para criar o visual. O valor foi gasto no look, nos profissionais que a prepararam e também na criação de um vídeo de divulgação do modelito para as redes sociais. Inclusive, ela demorou 4 horas só para fazer a pintura corporal e a maquiagem.

Nas redes sociais, os internautas ficaram chocados com o look inusitado da atriz. “A mami entregou muito”, disse um seguidor. “Tá parecendo o Etvaldo”, brincou outro. “Ela é sempre a melhor. Criativa e única”, declarou mais um. Porém, alguns criticaram o visual irreverente. “Gente, é um show de horrores”, escreveu um internauta. “Eu não pagaria esse mico”, escreveu outro. “Passa vergonha no débito e no crédito”, declarou outro.

