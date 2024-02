BBB 24: Postura de Davi durante visita de Deborah Secco divide opiniões na web

Gente? Davi se envolveu em nova polêmica e acumula comentários nas redes sociais após reagir à visita de Deborah Secco no BBB 24

Na tarde desta quarta-feira, 28, Davi se envolveu em uma nova polêmica durante a visita de Deborah Secco ao Big Brother Brasil 24. Sua reação ao encontrar a atriz gerou uma série de comentários nas redes sociais. Além de confundir a famosa com outra participante, o motorista de aplicativo confessou que não a conhecia e foi para o quarto.

Para quem não acompanhou, Deborah fez uma participação especial na casa do BBB 24. A estrela marcou presença no quadro do Invasor, de Marcos Veras, que recebe famosos semanalmente no reality show. No entanto, os brothers não costumam ter contato com os artistas, por isso, eles fizeram a maior festa quando receberam a convidada.

Então, quando Alane, Isabelle e Beatriz encontram Deborah andando pela casa ficaram completamente chocadas, gritando muito com sua presença. No entanto, o motorista, que apareceu logo atrás das colegas nas imagens, não se impressionou e deu meia volta. Enquanto as sisters apresentavam o reality para a atriz, Davi retornou tranquilamente para o quarto.

simplesmente DEBORAH SECCO dentro do #bbb24 e davi não se importando muito

Depois que Deborah finalizou sua breve estadia no confinamento, o baiano explicou que não a conhecia e pensou que fosse uma nova intercambista do reality: “Para mim, ela era uma participante estrangeira, de outro país, assim, então eu fiquei sem reação. É normal", disse Davi, que deixou os colegas chocados com a revelação: "Meu Deus!", a manauara exclamou.

passando mal que o davi não sabia quem era a deborah secco

Nas redes sociais, o motorista de aplicativo recebeu algumas críticas. Isso porque não é a primeira vez que ele revela não conhecer personalidades famosas, como já aconteceu com Bruna Marquezine. Além disso, alguns internautas argumentaram que ele poderia ter sido mais receptivo com a artista ou que estivesse fingindo.

“Ele faz o personagem dele”, um usuário da rede social X, antigo Twitter, opinou sobre a postura do brother. “Desculpa, mas não caio nessa do Davi dizer que não sabe quem é Deborah Secco, me poupe”, disse mais um. “Ele tá fingindo que não conhece ela”, opinou um terceiro. “Achei meio arrogante”, escreveu outro. "Esse personagem não cola mais", detonou outro.

Apesar das críticas, Davi recebeu apoio de seus admiradores na rede social do passarinho azul: “O divo só conhece os artistas da Bahia”, disse um fã. “Pior que eu acredito, ele é geração Z e não conhece ela mesmo”, outro fã lembrou que o motorista é jovem. “Desde o primeiro dia ele deixou claro que não é ligado na bolha de famosos”, um terceiro lembrou que o baiano não reconheceu os Camarotes.

Davi fica chocado ao descobrir valor de silicone:

Na manhã desta quarta-feira, 28, Davi e Isabelle falaram de procedimentos estéticos durante uma conversa descontraída sobre a vida fora do Big Brother Brasil 24. Foi então que a manauara revelou ter passado por uma cirurgia para aumento de seios e despertou a curiosidade do motorista, que quis saber o valor do procedimento. Mas ele acabou ficando chocado quando descobriu o preço.