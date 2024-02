BBB 24: Davi fica chocado ao descobrir valor do silicone de Isabelle: ‘Era rica’

Pode isso? Davi fica pasmo após descobrir quanto custou cirurgia para aumentar os seios de Isabelle, sua aliada no confinamento do BBB 24

Na manhã desta quarta-feira, 28, Davi e Isabelle tocaram no assunto dos procedimentos estéticos durante uma conversa descontraída sobre a vida fora do Big Brother Brasil 24. Foi então que a manauara revelou ter passado por uma cirurgia para aumento de seios e despertou a curiosidade do motorista, que quis saber o valor do procedimento.

Davi foi direto ao perguntar o preço da prótese de silicone nos seios, mas ficou completamente chocado quando a amiga revelou o valor. O baiano chegou até a questionar se Cunhã, como é apelidada, já era rica antes de entrar no confinamento do reality show global. Isso porque a manauara contou que investiu mais de R$10 mil em seus seios.

No entanto, Isabelle explicou que o procedimento contou com o apoio de algumas parcerias, então, ela não precisou pagar o valor total pela prótese para dar um up na região. Mesmo assim, o motorista de aplicativo ficou totalmente pasmo e até deixou escapar um palavrão: “Caral***, Isa. Então tu já era rica”, o baiano não escondeu o choque.

Vale mencionar que além de colocar silicone nos seios, Isabelle acumula outros procedimentos estéticos. Logo que ela entrou no reality show, os internautas resgataram um vídeo em que ela aparece em uma clínica estética. Na ocasião, a sister passou por procedimentos minimamente invasivos para suavizar a flacidez da pele e fez harmonização facial.

“A Isa só melhora a cada ano, teus traços étnicos e delicados a tornam uma mulher singular e linda! Fazem dois anos que eu assumi a grande responsabilidade de cuidar da manutenção de toda essa beleza”, o profissional responsável explicou que ela já passa por procedimentos há algum tempo, mas aproveitou para renovar as aplicações meses antes do BBB.

No último final de semana, a mãe da sister, Jaqueline Nogueira, confirmou as alterações e revelou o que a filha já mudou em seu corpo: “Ela já colocou silicone nos seios há três anos. Fez preenchimento labial, porque os lábios dela eram bem fininhos. Mas no nariz, abdômen e bumbum ela não mexeu”, disse ela no Jornal O Globo.

