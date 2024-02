BBB 24: Mãe de Isabelle revela quais procedimentos estéticos a filha já fez

Mãe de Isabelle abre o jogo sobre mudança na aparência da filha após vídeo do passado viralizar durante a participação dela no BBB 24

A sister Isabelle é um dos destaques do BBB 24, da Globo, e fez alguns procedimentos estéticos ao longo dos anos para turbinar sua aparência. Logo que ela entrou no reality show, os internautas resgataram um vídeo antigo dela e ficaram chocados com o quanto ela mudou.

Agora, a mãe dela, Jaqueline Nogueira, contou o que a filha já mudou em seu corpo. “Ela já colocou silicone nos seios há três anos. Fez preenchimento labial, porque os lábios dela eram bem fininhos. Mas em nariz, abdômen e bumbum ela não mexeu”, disse ela no Jornal O Globo.

Relembre o vídeo antigo de Isabelle:

Isabelle abriu mão da liderança

Na última sexta-feira, 23, Beatriz Reis e Isabelle Nogueira tiveram que decidir, durante o ao vivo do BBB 24, qual das duas ficaria com a liderança e qual levaria o prêmio de R$ 44,5 mil. Isabelle cedeu e deixou a amiga ser líder. Em seguida, ela revelou por que tomou a decisão e chorou muito.

Em conversa com Alane e Davi, Isabelle explicou o motivo de deixar a liderança para sua parceira de prova. "É muito difícil a gente ceder assim. A gente ia entrar numa discussão. Conhecendo a Bia, ela não ia ceder. Aí a gente ia perder tempo e outro dupla ia ser Líder. Alguém tem que ceder, aí não dava", falou.

Alane elogiou a postura da sister. "Eu tenho certeza que isso ensinou muita gente. Foi inspirador, de verdade. Talvez você não entenda agora o poder disso agora, mas mais pra frente você vai entender", disse ela.

Mais tarde, ela chorou enquanto era consolada por Davi e o baiano tentou consolar a amiga. "Você é uma mulher que tem história para contar. O Brasil te ama. A gente não pode decepcionar esse povo que gosta de você, o povo da sua terra. Que quer ver dançando. O seu povo tá lá torcendo por você. Tem gente na frente da televisão gritando por você agora e você não tem noção disso". A amazonense pediu para que Davi não contasse sobre essa conversa dele para Bia, e o rapaz concordou.