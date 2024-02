BBB 24: Davi abre o jogo sobre possível amizade com Rodriguinho: ‘Lá fora’

Davi e Isabelle surpreendem com elogios para postura de antigo rival e revelam se pode existir uma amizade com Rodriguinho fora do BBB 24

A eliminação do cantor Rodriguinho continua movimentando os confinados no Big Brother Brasil 24 nesta quarta-feira, 28. Davi e Isabelle, que antes protagonizaram uma rivalidade com o pagodeiro durante sua permanência no reality, surpreenderam ao elogiar sua postura. Além disso, eles entregaram se existe a possibilidade de serem amigos no futuro.

Durante a madrugada, Davi e Isabelle estavam conversando sobre o resultado do paredão. Foi quando a manauara lembrou que o pagodeiro fez questão de se despedir do motorista, apesar dos embates: “Encerrou o Paredão, ele falou normal com você, foi muito gentil da parte dele”, Cunhã opinou sobre a despedida do cantor.

“Tadeu falou de adversidade dentro do jogo e ele foi embora super leve, te deu um abraço. Achei legal, da parte dele, principalmente”, disse Isabelle. Davi concordou e ainda abriu o jogo sobre um possível relacionamento com o pagodeiro. O motorista acredita que as confusões devem ser deixadas de lado assim que o confinamento chegar ao fim.

“Quando acabar o jogo, acabou o jogo. Lá fora é outra coisa, aqui dentro é jogo. Aqui dentro a gente vê quem são as pessoas, a personalidade de cada um, as pessoas trazem as vidas delas para jogarem aqui dentro, a personalidade, o jeito de ser. Quando a gente sair daqui, a gente vai saber quem são as pessoas", Davi abriu o jogo.

Fora do programa, Rodriguinho também comentou sobre sua rivalidade com Davi: "É muito louco, né? Realmente, quando a gente entra no BBB, naquele primeiro dia você conhece todo mundo e você não tem motivo para votar em ninguém. O Davi chegou me dando esse motivo de uma forma muito... Ele já chegou e falou: 'É ele', explicou o cantor, que deixou a casa com mais de 78% dos votos.

Apesar da rivalidade, o ex-brother também revelou que não guarda rancor do motorista: "Muitas vezes, eu falava: 'Não é possível a galera gostar desse menino que fica gritando o tempo todo com todo mundo'. Na minha cabeça, é isso. Mas, depois eu fui amenizando essa coisa, porque eu não tenho raiva dele, nenhuma”, disse Rodriguinho, que ficou chocado ao descobrir o número de seguidores de Davi.

