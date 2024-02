BBB 24: Davi desabafa sobre briga com Wanessa: "Não estou aqui para agradar"

"Ninguém vai me humilhar", disparou Davi ao desabafar com Isabelle sobre o desentendimento que teve com Wanessa Camargo no BBB 24

Davi desabafou com Isabelle enquanto preparava o almoço no BBB 24 nesta quinta-feira, 29. O brother discutiu com Wanessa Camargo nesta última quarta-feira, 28, e decidiu contar como se sentiu com a situação após a dançarina confessar que a discussão mexeu com seus sentimentos.

"Vou ser muito sincera que eu fiquei um pouco triste. Você sabe que eu não tenho amizade com a Wanessa, mas confesso para você que eu fiquei um pouco triste com a forma como você falou com ela", disse a sister.

O motorista de aplicativo questionou a amiga. "Que eu falei? Eu não falei, nem grite com ela. Eu chamei ela de falsa. Falsa e cobra, só", afirmou ele. "Sempre deu a entender que ela não tem amizade com você, né?", respondeu ela. "Nunca teve", confirmou o brother.

Em seguida, Isabelle relembrou a briga que teve com MC Bin Laden. "Pois é, eu achei um pouco... Não sei se foi porque, quando o Bin gritou comigo, ninguém se meteu...", disse ela. "Isabelle, espera aí: em nenhum momento eu gritei com ela. Aí quer dizer que eu vou deixar ela falar comigo como ela quer? Ela é minha mãe?", rebateu Davi.

Ele seguiu falando: "Ninguém aqui vai pisar em mim, vai me humilhar. [...] Eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para falar da maneira que ela gosta ou não gosta, estou aqui para ser eu", acrescentou.

Depois, Davi ainda contou como enxerga os posicionamentos das sisters nas discussões da casa. "A maioria das meninas aqui dentro é assim: quer falar alto, quer gritar com uma pessoa, e quando o homem [...] rebate o que ela está falando, ela vai e acha que o homem está gritando com ela. Eu acho isso super errado", afirmou ele.

Isabelle, então, questionou o colega de confinamento. "Você acha que eu fiz isso? Você acha que isso aconteceu comigo, na minha discussão com o Bin?", falou a manauara. "Não estou falando de você, estou falando de ontem. Entenda as coisas. Ela veio falar alto comigo, só que em todo momento, eu não falei alto com ela", completou.

Wanessa se nega a dormir em mesmo quarto que Davi

Depois do desentendimento público com Davi, a Wanessa Camrgo comentou que não deseja ficar mais no mesmo quarto que ele. Com a saída de Isabelle do Quarto Magia para o Fada, a famosa falou com Yasmin e Leidy Elin que não quer ficar mais no mesmo cômodo que o motorista de aplicativo, que lhe irrita por conta de seu jeito e cantoria alta. Confira a conversa completa!