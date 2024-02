BBB 24: Wanessa se nega a dormir em mesmo quarto que Davi: 'Não suporto'

Após discussão cara a cara, Wanessa se nega a ficar em mesmo quarto que Davi novamente; cantora quer mudar de recinto por não suportar o brother

Após semanas reclamando do jeito de Davi, Wanessa Camargo protagonizou uma discussão na casa do BBB 24 com o brother nesta quarta-feira, 28. Depois do desentendimento público, a cantora comentou que não deseja ficar mais no mesmo quarto que ele.

Com a saída de Isabelle do Quarto Magia para o Fada, a famosa falou com Yasmin e Leidy Elin que não quer ficar mais no mesmo cômodo que o motorista de aplicativo, que lhe irrita por conta de seu jeito e cantoria alta.

"Isabelle se mudou hoje, desceu com as coisas dela", contou Leidy. "Ela sabia do meu plano, será?", perguntou Wanessa. Leidy, então, disse que a sister pretende dormir na cama de casal e que já colocou seus pertences embaixo dela, mas que, por enquanto, está dormindo na de Alane. "Está todo mundo se adiantando", comentou a trancista.

"Está ótimo. O Davi vai dormir do lado dela", respondeu Yasmin. "Eu sei, a gente vai ter que ir para o Gnomo", pensou Wanessa. Em seguida, ela disparou sobre não querer Davi por perto: "Eu não suporto ficar no quarto com o Davi mais".

Sonia Abrão detona Wanessa e Yasmin após briga

Após Yasmin Brunet cometer várias infrações no BBB 24 para perder estalecas e Wanessa Camargo discutir com Alane e Davi, a apresentadora Sonia Abrão usou as redes sociais para dar sua opinião sincera sobre as sisters.

Ela criticou as integrantes do grupo Camarote e comemorou o fato dos dois Pipocas terem enfrentados as famosas. A jornalista, chamou a cantora e a modelo de mimadas, e confessou que está torcendo para que elas estejam no próximo paredão do reality show.

"Treta feia na casa! Davi e Alane enfrentaram Wanessa e Yasmin! Não deitaram para as camarotes!!! Duas vtzeiras, foram mimadas e mal-intencionadas no jogo, quebrando as regras de propósito!", criticou Sonia.