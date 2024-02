BBB 24: Wanessa Camargo perde a paciência e briga com Davi: "Moleque"

Após brigar com Alane no BBB 24, a cantora Wanessa Camargo discutiu com Davi e falou sobre os problemas de convivência causado pelo brother

Wanessa Camargo e Davi protagonizaram uma nova briga no BBB 24. Após a cantora discutir com Alane, ela começou a falar sobre os problemas de convivência na casa e citou motorista de aplicativo, ressaltando que está incomodada com o fato dele cantar.

"Tô falando de casa, dia a dia! Acha que a casa é sua. É o dia inteiro. Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Aguentei 50 dias, não aguento mais. Eu tentei aguentar. A pessoa não tem noção que vive em coletividade", desabafou a sister. "Não tem motivos para votar", respondeu o baiano.

Irritada, Wanessa aumenta o tom de voz e disparou. "Eu tenho muitos motivos para votar em você. E voto com o maior prazer e te dou todos os motivos com coerência, ok?", afirmou a artista. "Confessionário, botão. Ganha Prova do Líder, e me bota no Paredão", rebateu ele.

A cantora seguiu: "Eu tenho 41 anos. Eu tenho muita luta aqui, eu faço muita coisa aqui... Você não sabe da minha história, não sabe o que eu passei. Não vou apertar o botão nenhum, seu moleque. Você é um moleque de 20 anos, um moleque!". O brother seguiu repetindo sua frase: "Confessionário, botão, alí... Ganhe a prova do líder e me bote no Paredão... Eu sou sincero e verdadeiro. O que eu tenho que falar eu falo na cara", repetiu o brother.

Depois, Davi alfinetou a famosa. "Você é tão falsa, mais é tão falsa, que eu voltei do Paredão e você veio pra cá ficar me abraçando, ficar perto mim, ficar conversando comigo. Sua falsidade é tanta que quando voltei do Paredão, na Prova Bate e Volta você fez isso... Falsa", completou ele.

Wanessa analisa discurso de Tadeu Schmidt

A eliminação de Rodriguinho do BBB 24, da Globo, não foi o único evento da noite que balançou os brothers na casa mais vigiada do país. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 28, Wanessa Camargo refletiu sobre o discurso mencionado por Tadeu Schmidt durante o resultado do paredão. Confira!