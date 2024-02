BBB 24: Wanessa analisa discurso de Tadeu Schmidt: 'Serviu como carapuça'

Em conversa com os brothers no BBB 24, Wanessa Camargo analisou as palavras ditas por Tadeu Schmidt na eliminação de Rodriguinho

A eliminação de Rodriguinho do BBB 24, da Globo, não foi o único evento da noite que balançou os brothers na casa mais vigiada do país. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 28, Wanessa Camargo refletiu sobre o discurso mencionado por Tadeu Schmidt durante o resultado do paredão.

Antes de anunciar a saída do pagodeiro, o apresentador do reality show cobrou, indiretamente, um maior posicionamento dos participantes fora dos quartos. "Será que vale a pena ser um leão apenas dentro do quarto, como muitos pensam, ou é preciso partir para o cara a cara?", disparou ele, na ocasião.

Wanessa, então, contou aos colegas de confinamento que interpretou o discurso de Tadeu como um recado. "Foi indireta para muita gente da casa. A gente tá no quarto, reclama, quando abre a porta, acabou. Para mim serviu como carapuça bonita! Tem coisas me irritando que eu tô quietinha, até a hora que eu vou explodir", refletiu a cantora.

O comentário da filha de Zezé Di Camargo rapidamente viralizou nas redes sociais e passou a ser bastante comentado entre os telespectadores do programa. "Pelo menos a Wanessa captou a mensagem, diferente da Fernanda que disse que a carapuça não era pra ela", disse um internauta. "Tadeu alugou um triplex na cabeça de vento da turma com esse discurso", escreveu outro.

Wanessa sobre o discurso do Tadeu: "Pra mim fez muito sentido. Eu quero muito falar as coisas, e eu não falo por educação, por não querer criar mais educação, por não querer criar mais confusão. Aí eu acho que o erro ta em mim, sabe? Tipo assim, eu que tô incomodada, eu que tenho… pic.twitter.com/31GvWlQJsw — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 28, 2024

Wanessa revela ajuda de Zilu em momentos de aperto

Em conversa com alguns brothers no BBB 24, da Globo, Wanessa Camargo abriu o coração e revelou alguns detalhes de sua vida pessoal, desconhecidos pelo público até então. Bastante sincera, a cantora contou que a mãe, Zilu, a ajudou mais financeiramente que seu pai, Zezé Di Camargo.

O assunto veio à tona logo após Wanessa ser chamada de 'mimada' por Michel. A artista, que não gostou da palavra usada pelo brother, fez um desabafo com Yasmin Brunet e Lucas Henrique a respeito de sua trajetória e tudo o que conquistou com seu trabalho desde muito nova.

Ao longo do bate-papo, a sister também relembrou o momento em que Zilu e Zezé anunciaram o fim do casamento. "Teve uma situação dos meus pais que eu tive que me envolver, inclusive judicialmente. Isso acabou comigo. Eu fui massacrada na internet. 'É porque ela é interesseira, é porque ela é sustentada pelo pai ainda'", declarou ela, revelando alguns comentários que escutou na época.

Na sequência, ela surpreendeu ao revelar um detalhe bastante pessoal: "Sabe quem mais me ajudou na vida com dinheiro? Não foi meu pai, foi minha minha mãe. Se tinha alguém que, por dinheiro, eu poderia fazer alguma coisa, era ela", relatou Wanessa Camargo.

Por fim, a namorada de Dado Dolabella também explicou que Zilu Camargo esteve ao seu lado em momentos de aperto, inclusive após sofrer dois roubos. "Eu tive um perrengão, eu fui roubada duas vezes. Quem me ajudou foi minha mãe, financeiramente. Eu tenho uma cartinha de dívida com ela, nem [é] com meu pai", concluiu.