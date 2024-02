Por que Rodriguinho foi eliminado do BBB 24? Ele revela arrependimentos

O cantor Rodriguinho avalia sua participação no BBB 24, da Globo, e desabafa sobre embates no reality show: 'Eu me contradizia'

O cantor Rodriguinho foi eliminado da casa do BBB 24, da Globo, na noite de terça-feira, 27, com mais de 70% dos votos do público. Agora, ele começa a avaliar o seu jogo e ver o que poderia ter feito de diferente para continuar no jogo. Porém, ele confessou que enxergar as dualidades de sua participação, que foram citadas por Tadeu Schmidt no discurso de eliminação.

O comunicador contou que ele pedia para sair do programa, mas, ao mesmo tempo, dizia que queria continuar. Fora do jogo, o pagodeiro falou de seus arrependimentos no jogo. "Me arrependo desses meus acessos de raiva, de falar que iria bater em um ou em outro. Me arrependo de não ter jogado da forma que eles estavam esperando. Eu não sei jogar, eu não sei chegar no Sincerão e ofender alguém, falar que é isso ou aquilo. Em determinado ponto do jogo, eu percebi que era isso que eu tinha que fazer e eu não fiz. Agora, aqui fora, eu vejo mais ainda que era isso que eu tinha que fazer. As pessoas que fizeram isso o tempo todo são as mais queridas aqui fora – eu não entendi essa parada. Eu fui numa de paz, de não brigar com ninguém. Ao mesmo tempo eu me contradizia quando falava que ia brigar com o Davi. Essa loucura toda agora eu estou tendo que resolver", disse ele.

Logo depois, Rodriguinho explicou o seu desejo de sair do programa, que foi algo tão repetido por ele. Ao ser questionado sobre o que fez com que tivesse permanecido até sua eliminação, ele disse: "Primeiramente, o fato de eu nunca ter ido a um paredão. Mas, sim, por muitas vezes eu tive vontade de apertar o botão. Toda vez que eu me pegava numa situação desconfortável, a minha defesa era: ‘Eu não preciso estar aqui. O valor desse prêmio eu consigo fazer trabalhando lá fora, pode não ser em três meses como é no programa, mas em um, dois anos... eu sei que consigo. Eu não preciso passar por isso. Eu tenho 46 anos e estou aqui convivendo com pessoas de 21, 22, 23, 24...’ É muito difícil a gente ter uma troca genuína de experiências em termos de vida, porque eu sempre sou visto como o tiozão, eu sou o vovô da casa, é muito complicado... O que me fez esperar foi pensar nas pessoas que estão comigo aqui fora. Eu entrei no BBB e tinha pessoas trabalhando por mim aqui fora. ‘Se eu desistir, eu comprometo a vida de muita gente: tenho pessoas cuidando dos meus projetos, tenho família torcendo por mim. Então, se eu nunca nem fui ao paredão, eu vou ficar até aí pelo menos.’ Quando essa situação se tornou real, ela chegou depois de momentos muito pesados para mim, que foram os dois últimos Sincerões".

Além disso, ele contou que participar do Big Brother Brasil foi diferente do que ele imaginava. "Muito diferente! Primeiro, porque a gente está vivendo com pessoas que a gente não conhece. A gente que entra como Camarote, que é um artista já conhecido, parece ter uma vantagem, mas lá dentro não é, é até pior. A proporção do que eu falo é outra. Só que tem horas em que a gente esquece das câmeras, a gente esquece de tudo o que está acontecendo e fala coisas. Mas de tudo o que eu falei não tem nenhum desvio de caráter. Para mim, foi uma experiência de me conhecer, de saber que tive falas erradas e ponto. E vamos resolver, vamos falar sobre isso. O que as pessoas veem é a parte do entretenimento, mas lá dentro é tudo muito intenso. Ontem eu tive uma conversa com a Wanessa e com a Yasmin no sentido de que quando a gente começa a nossa carreira e a gente tem que seguir alguns passos para chegar a algum lugar. Chega em um determinado momento em que você quer criar asas, você quer fazer as coisas do seu jeito. Já faz um bom tempo que eu cheguei nesse lugar e, de repente,[no BBB] eu me vejo lá no início da minha carreira, onde eu tenho que fazer coisas que são necessárias para estar ali", afirmou ele.

E completou: "Embora tenha tido essas falas do Davi em momentos de raiva – porque ali é muito fácil sentir raiva, chorar, ficar feliz – dentro do meu grupo, principalmente, eu era o cara da paz. Eu falava para as meninas: ‘Não discutam desse jeito’; ‘não gritem desse jeito’; ‘de onde você tirou essa coisa que você falou para ela?’ ‘Não fale isso’. Eu sempre fui assim com a Pitel e com a Fernanda. Aí de repente eu me pegava gritando com o Davi. Isso é tudo uma controvérsia que acontece ali dentro, não tem como explicar. Só estando ali para entender o que acontece".

Pitel proíbe o uso da cama de Rodriguinho

Após a eliminação de Rodriguinho do BBB 24 nesta terça-feira, 27, Pitel tomou uma decisão no Quarto Gnomo. Muito próxima do cantor, a sister fez uma proibição no cômodo e impediu que outros brothers fizessem algo no recinto.

O que a participante resolveu proibir foi que alguém deitasse na cama que era usada pelo Camarote. Segundo Pitel, ela e Fernanda estão de luto após a saída do amigo, com quem ficavam conversando no local.

"Hoje ninguém vai dormir. Ninguém vai dormir na cama do Rodrigo hoje não. A cama dele vai ficar sem ninguém, a gente está de luto", declarou a sister. "O cara morreu?", questionou Lucas Henrique. "Para o jogo, morreu. Todo mundo que passou por aquela porta morreu para o jogo. A gente está de luto, e esse é o lugar dele que a gente está velando. Por favor, saia em respeito ao defunto", pediu a sister.