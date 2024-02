BBB 24: Wanessa revela ajuda de Zilu em momentos de aperto: 'Não foi meu pai'

Após ser chamada de 'mimada' dentro do BBB 24, Wanessa Camargo abriu o coração e contou detalhes de sua vida pessoal e financeira

Em conversa com alguns brothers no BBB 24, da Globo, Wanessa Camargo abriu o coração e revelou alguns detalhes de sua vida pessoal, desconhecidos pelo público até então. Bastante sincera, a cantora contou que a mãe, Zilu, a ajudou mais financeiramente que seu pai, Zezé Di Camargo.

O assunto veio à tona logo após Wanessa ser chamada de 'mimada' por Michel. A artista, que não gostou da palavra usada pelo brother, fez um desabafo com Yasmin Brunet e Lucas Henrique a respeito de sua trajetória e tudo o que conquistou com seu trabalho desde muito nova.

Ao longo do bate-papo, a sister também relembrou o momento em que Zilu e Zezé anunciaram o fim do casamento. "Teve uma situação dos meus pais que eu tive que me envolver, inclusive judicialmente. Isso acabou comigo. Eu fui massacrada na internet. 'É porque ela é interesseira, é porque ela é sustentada pelo pai ainda'", declarou ela, revelando alguns comentários que escutou na época.

Na sequência, ela surpreendeu ao revelar um detalhe bastante pessoal: "Sabe quem mais me ajudou na vida com dinheiro? Não foi meu pai, foi minha minha mãe. Se tinha alguém que, por dinheiro, eu poderia fazer alguma coisa, era ela", relatou Wanessa Camargo.

Por fim, a namorada de Dado Dolabella também explicou que Zilu Camargo esteve ao seu lado em momentos de aperto, inclusive após sofrer dois roubos. "Eu tive um perrengão, eu fui roubada duas vezes. Quem me ajudou foi minha mãe, financeiramente. Eu tenho uma cartinha de dívida com ela, nem [é] com meu pai", concluiu.

Sisters revelam maiores boatos que já inventaram sobre elas

Wanessa e Yasmin revelaram quais as piores fofocas que já inventaram sobre elas. Em conversa com Pitel e Lucas Henrique na área externa da casa na noite desta segunda-feira, 26, elas falaram sobre os boatos que surgiram fora da casa.

"Wanessa, qual foi a fofoca mais cabeluda que soltaram sobre você? Mentirosa?", perguntou Pitel. A cantora afirmou que foi um caso envolvendo a separação de seus pais, Zezé Di Camargo e Zilu Godoi

"Não é mentirosa, mas a que mais me doeu foi na separação dos meus pais... A galera falando que eu estava sendo e****** ficando do lado do meu pai porque eu sou sustentada por ele, que eu sou uma interessada e que eu protejo meu pai porque é onde tem dinheiro", contou.

Já Yasmin mencionou dois casos, um sobre 'tráfico de mulher' e outro incluindo a polêmica envolvendo seu ex-marido, Gabriel Medina. "Pivô da separação de uma família acho que é f***...", reagiu Pitel. "Separação de uma família não era homem e mulher não, era família... Não sei o que é pior, mas isso é muito ruim", acrescentou a loira.

A modelo revelou que a 'história do tráfico' deve virar documentário. "Não por causa de mim, por causa da história mesmo", contou.