BBB 24: Isabelle revela decepção com Davi e brother se defende: 'Falsa'

Em cima do muro? Isabelle diz que não gostou de postura de Davi em briga com Wanessa e brother se defende; web aponta indecisão da sister

Na tarde desta quinta-feira, 29, enquanto preparavam o almoço Davi e Isabelle conversaram sobre a briga do brother com Wanessa Camargo. A sister então falou que está decepcionada com o amigo por ele ter discutido com a cantora.

Contudo, o motorista de aplicativo se mostrou incomodado com a crítica e rebateu justificando que não baixará a cabeça para ninguém. "Vou ser muito sincera que eu fiquei um pouco triste. Você sabe que eu não tenho amizade com a Wanessa, mas confesso para você que eu fiquei um pouco triste com a forma como você falou com ela", falou ela. "Que eu falei? Eu não falei, nem grite com ela. Eu chamei ela de falsa. Falsa e cobra, só", opinou o brother.

"Sempre deu a entender que ela não tem amizade com você, né?", afirmou a dançarina e Davi confirmou: "Nunca teve". Isabelle, então, resgatou um desentendimento que teve MC Bin Laden: "Pois é, eu achei um pouco... Não sei se foi porque, quando o Bin gritou comigo, ninguém se meteu...".

"Isabelle, espera aí: em nenhum momento, eu gritei com ela. Aí quer dizer que eu vou deixar ela falar comigo como ela quer? Ela é minha mãe?", rebateu Davi. "Ninguém aqui vai pisar em mim, vai me humilhar. [...] Eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para falar da maneira que ela gosta ou não gosta, estou aqui para ser eu", esclareceu o baiano.

Momentos depois, Davi falou como enxerga o posicionamento das sisters da casa nas discussões. "A maioria das meninas aqui dentro é assim: quer falar alto, quer gritar com uma pessoa, e quando o homem [...] rebate o que ela está falando, ela vai e acha que o homem está gritando com ela. Eu acho isso super errado", opinou. "Você acha que eu fiz isso? Você acha que isso aconteceu comigo, na minha discussão com o Bin?", perguntou a manauara. "Não estou falando de você, estou falando de ontem. Entenda as coisas. Ela veio falar alto comigo, só que em todo momento, eu não falei alto com ela", declarou o brother.

O posicionamento de Isabelle então gerou alguns comentários na web. Os internautas estão achando a sister um pouco "em cima do muro" por não escolher de qual lado realmente está. Veja:

Beatriz nota reação de brothers em festa

Após o fim de sua tão esperada festa do líder, Beatriz percebeu que alguns brothers tiveram um comportamento suspeito no evento e comentou com seus aliados sobre o que conseguiu enxergar ao longo de sua comemoração.

Além de chorar de muita emoção por ter tido sua história de camelô contada na decoração, a vendedora do Brás falou sobre Matteus, Alane e Davi terem ficado até o final com ela. Em seguida, Bia contou sobre ter sentido falsidade em alguns.

"Gosto muito da Wanessa, confio nela também, mas quem confio mais ainda é em vocês três. Para mim, vocês três e Leidy", afirmou a Líder. "Para mim, vocês também", reforçou Alane. "Tinha gente que estava com a cara tipo assim: 'estou aqui porque tenho que tem que estar'. E o povo vindo me abraçar, me elogiando muito, que eu vou conseguir... Para que essa falsidade?", indagou Beatriz. Saiba mais aqui.