BBB 24: Beatriz chora após festa e analisa: 'Únicos que ficaram comigo'

Após sua festa do líder, Beatriz chora de emoção e reconhece brothers que estão ao seu lado; apenas alguns ficaram até o final do evento

A festa do líder de Beatriz aconteceu nesta quarta-feira, 28, após um dia cheio de punições e até o estouro de uma discussão entre sua amiga Alane e Yasmin. Além de Wanessa e Davi que também brigaram horas antes da comemoração da vendedora do Brás.

Apesar de tanta conturbação, a sister conseguiu realizar o sonho da festa com tema de sua vida de camelô e se acabou aproveitando cada pedacinho montado pela produção para ela. Ao final, Bia chorou de emoção e reconheceu quem ficou até o fim com ela.

No Quarto do Líder, a comerciante compartilhou a emoção com Alane e Matteus. "Parabéns pela festa, você merece muito", disse Matteus. "Estava linda, não é?", questionou ele. "Maravilhosa. Linda é pouco, estava exuberante", disparou a bailarina. "Não dá para explicar", comentou Beatriz.

Os brothers agradeceram ela pela festa, e Davi perguntou: "Gostou?". "Obrigada por compartilhar esse momento com a gente", falou o gaúcho. "Eu que agradeço, vocês foram os únicos que ficaram comigo até o final", comentou a Líder.

Os brothers continuam elogiando a festa por uns minutos, e Matteus pediu: "Não deixa as coisas tomarem conta, principalmente os pensamentos negativos das pessoas". "Nossa, eu vendo as barracas montadas, principalmente a minha. Aquela que a gente montou por último, é a que eu realmente ia para rua", explicou a sister.

Leia também:Beatriz enlouquece, monta barraca e se acaba em festa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Wanessa Camargo perde a paciência e briga com Davi

Wanessa Camargo e Davi protagonizaram uma nova briga no BBB 24. Após a cantora discutir com Alane, ela começou a falar sobre os problemas de convivência na casa e citou motorista de aplicativo, ressaltando que está incomodada com o fato dele cantar.

"Tô falando de casa, dia a dia! Acha que a casa é sua. É o dia inteiro. Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Aguentei 50 dias, não aguento mais. Eu tentei aguentar. A pessoa não tem noção que vive em coletividade", desabafou a sister. "Não tem motivos para votar", respondeu o baiano.

Irritada, Wanessa aumenta o tom de voz e disparou. "Eu tenho muitos motivos para votar em você. E voto com o maior prazer e te dou todos os motivos com coerência, ok?", afirmou a artista. "Confessionário, botão. Ganha Prova do Líder, e me bota no Paredão", rebateu ele. Veja mais aqui.