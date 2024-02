BBB 24: Beatriz enlouquece, monta barraca e se acaba em festa

Em sua festa do líder, Beatriz enlouquece ao ver barracas que contam sua história de camelô e se acaba ao relembrar trajetória com brothers; veja

Após dias de expectativa e ansiedade, Beatriz finalmente pode viver sua festa do líder no BBB 24. Após ganhar a liderança em uma prova em dupla com Isabelle e fazer questão de levar o poder para ter o evento, a vendedora do Brás enlouqueceu ao ver a celebração.

Com o tema de sua trajetória de camelô, a área externa da casa foi decorada com vários tipos de barracas e bancas de frutas para contar a história da sister, que já vendeu morangos e roupas pelas ruas do Brás, em São Paulo.

Toda arrumada, Beatriz chegou à festa e logo depois já estava toda suada de tanto pular e gritar de felicidade. Em vários momentos, ela brincou com os brothers de ser comerciante e oferecer seus produtos como já fazia aqui fora.

Claro que momento engraçado repercurtiu na internet e os internautas se divertiram com a reação intensa da participante. "Ela correndo e falando olha o rapa com um monte de roupa na mão, tô rindo muito", disseram. "Ela tem um brilho que ninguém pode roubar", falaram.

Antes da festa de Beatriz, Yasmin e Wanessa comentaram que o evento seria chato. A líder ainda foi chamada no confessionário para ser alertada de seu comportamento excessivo nos shows, o que poderia levar a uma expulsão.

Veja como foi a festa de Beatriz:

Wanessa Camargo perde a paciência e briga com Davi

Wanessa Camargo e Davi protagonizaram uma nova briga no BBB 24. Após a cantora discutir com Alane, ela começou a falar sobre os problemas de convivência na casa e citou motorista de aplicativo, ressaltando que está incomodada com o fato dele cantar.

"Tô falando de casa, dia a dia! Acha que a casa é sua. É o dia inteiro. Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Aguentei 50 dias, não aguento mais. Eu tentei aguentar. A pessoa não tem noção que vive em coletividade", desabafou a sister. "Não tem motivos para votar", respondeu o baiano.

Irritada, Wanessa aumenta o tom de voz e disparou. "Eu tenho muitos motivos para votar em você. E voto com o maior prazer e te dou todos os motivos com coerência, ok?", afirmou a artista. "Confessionário, botão. Ganha Prova do Líder, e me bota no Paredão", rebateu ele. Veja mais aqui.