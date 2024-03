BBB 24: Davi desabafa sobre atritos no jogo com rivais: 'Não vão conseguir'

Durante seu relato no Raio-X, Davi fez um sincero desabafo e reforçou que os adversários do BBB 24 não irão desestabilizá-lo no jogo

Após uma madrugada muita diversão na festa de Beatriz, os brothers se preparam para o início de mais um ciclo no jogo do BBB 24, da Globo. Na manhã desta quinta-feira, 14, durante o Raio-X diário, Davi falou sobre as expectativas em relação à próxima prova do líder e aproveitou para fazer um breve desabafo com o público.

O motorista de aplicativo iniciou o relato elogiando o evento de Bia e afirmou que fez questão de aproveitar cada momento. Em seguida, o brother reforçou que está "focado no objetivo" de conquistar a liderança e mencionou os atritos com seus adversários.

Ele, então, mencionou que não é fácil permanecer em um confinamento com diversas pessoas. "Não tem sido fácil, tem sido dias difíceis. Não é fácil conviver numa casa com muitas pessoas de personalidade diferente, jeitos diferentes, mas tenho tentado de todas as formas", declarou Davi.

E completou: "Sei que tem pessoas aqui dentro que são meus adversários, claro, e tão tentando de todas as formas me desestabilizar no jogo, mas isso eles não vão conseguir, porque eu me mantenho focado, firme e forte no meu objetivo e vou lutar até o final".

Ao longo desta madrugada, o brother foi criticado nas redes sociais após aconselhar Isabelle sobre algumas amizades da sister dentro do reality show. No site X, antigo Twitter, internautas desaprovaram as falas de Davi com a colega, apontando que o jovem tenta a impedir de manter outros amigos além dele.

O bate-papo entre os participantes começou com Davi falando sobre o afastamento de Cunhã com Raquele e Giovanna Lima. As sisters deram uma distanciada por divisão no jogo, uma vez que Isabelle se aproximou de Beatriz.

A manauara, inclusive, chegou a desabafar sobre o afastamento entre o trio. Davi, por sua vez, questionou se a amiga havia conversado sobre outros assuntos além de jogo com as adversárias.

Na sequência, o motorista de aplicativo opinou sobre a amizade entre o trio e avisou para Isabelle que, em breve, ela se tornará alvo de Raquele e Giovanna para o paredão. O conselho de Davi, no entanto, não agradou muito os fãs do BBB 24.

Namorada de Davi comenta arrependimento de Yasmin

Namorada do brother Davi, do BBB 24, da Globo, a empreendedora Mani Reggorompeu o silêncio e falou sobre as declarações de Yasmin Brunet, última eliminada do reality show. Fora do programa, a modelo reviu algumas cenas e reconheceu que errou em alguns pontos com o adversário.

Mani, por sua vez, se pronunciou a respeito do assunto: "É importante que tenhamos a oportunidade de rever as novas ações", declarou ela em entrevista ao site Quem. Em uma de suas falas, Yasmin afirmou que está disposta a conversar com Davi após o fim do programa.

"Me arrependo de ter me exaltado demais e ter tomado uma proporção maior do que deveria nas ofensas em geral. Estaria super aberta a conversar com ele, pedir desculpa por algumas coisas que falei e realmente tentar me entender com ele, não teria problema nenhum", disse a modelo em participação ao programa 'Mais Você'. Confira!